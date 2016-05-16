Gazi Mahallesi'nde polis müdahalesi; evinin balkonunda vurulan Pınar Gemsiz hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi'nde polisin mahallede eylem yapan gruba müdahalesi sırasında evinin balkonundan dışarıyı izleyen Pınar Gemsiz, kurşun isabet etmesi sonucu karnından yaralandı.
Millet Caddesi'ndeki evinin balkonunda yaralanan Pınar Gemsiz kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. DİHA'nın haberine göre görgü tanıkları, "Gemsiz yaralandıktan sonra polisler zırhlı araçtan çıkarak boş kovanı alıp olay yerinden uzaklaştı" dedi.
Gemsiz'in yakınları hastane bahçesine gelerek ağıtlar yaktı.