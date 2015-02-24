Gazi Mahallesi'nde çatışma; iki kişi öldü

İstanbul Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi'nde, iki grup arasında uyuşturucu nedeniyle çıktığı öne sürülen çatışmada Murat Çelik ve Mehmet Akgül hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa, Gazi Mahallesi'nde, iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada ölen Mehmet Akgül'ün çatışmayla bir ilgisinin bulunmadığı, yolda yürürken iki tarafın açtığı ateşte kurşunların hedefi olduğu öne sürüldü.

Çatışmada ölen diğer kişi Murat Çelik ve yaralı kişinin mahallede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla DHKP-C'ye bağlı kişilerin hedefi olduğu öne sürüldü.



Polis, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini toplayarak çatışmaya katılanları yakalamak için çalışma başlattı. Akgül'ün arkadaşları Twitter'de, Akgül'ün uyuşturucu satmadığını, çatışma arasında kalarak hayatını kaybettiğini belirttiler.