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Gazi Mahallesi'nde çatışma; 1 yaralı

"Dur" ihtarına uymayan araçtakilerle polis arasında çatışma çıktı

03 Aralık 2016 19:02

İstanbul Gazi Mahallesi'nde 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli polisle çatışmaya girdi. Çatışmada dur ihtarına uymayan araçtaki sürücü başından vurulurken diğer şüpheli kaçtı. Bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi.

Olay, saat 12:30 sıralarında, Gazi Mahallesi 1425 Sokak'ta meydana geldi. Sultangaziİlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine polisle şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

Kovalanan aracın içerisindeki şüpheliler, polise ateş açtı. Polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Aracın sürücüsü polisin açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır şekilde yaralandı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bir binanın duvarına çarptı. Aracın içerisinde bulunan diğer kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Özel harekat timleri önlem aldı

 

Olay yeri çevresinde geniş çaplı önlem alan polis, sokak üzerinde ve şüpheli araçta inceleme yaptı. Özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan kişinin de kimliğini tespit etti. İki şüphelinin de çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin bindiği araç çekiciyle otoparka kaldırıldı. Görgü tanıkları, polisle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandığını ve sokak başında silah sesleri duyduklarını anlattı.

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