Gazi Koşusu'nda rekor hasılat bekleniyor

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Pazar günü yapılacak olan 88’inci Gazi Koşusu, bir günde 17 milyon liralık ekonomi yaratacak.

Geçtiğimiz yıl 12.5 milyon lira bahis hasılatı yapan Gazi Koşusu’nun bu yıl 13 milyon lirayı aşması bekleniyor.

Ceyhun Kuburlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, Dereceye giren taylara 2.8 milyon lira ödül dağıtılacak.Yarışı 30 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

Yıllar itibariyle Gazi Koşusu hasılatı

Yıl hasılat (milyon TL)

2009 11.4

2010 11.3

2011 11.7

2012 12.0

2013 12.5

2014 13.0*

* Bu yıl Gazi Koşusu’nda beklenen hasılat

Ne kadar ödül dağıtılacak

Derece Ödül (TL)

1’inci 1.3 milyon

2’nci 540 bin

3’üncü 270 bin

4’üncü 135 bin

Yetiştiricilik ödülü

Derece Ödül (TL)

1’inci 337 bin

2’nci 135 bin

3’üncü 67 bin

4’üncü 33 bin

30 bin: Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu’na gelmesi beklenen kişi saşyısı

337 bin TL: Yarışmada 1’inci gelen atın yetitiricisine verilecek ödül

1.3 milyon TL: 1’inci olan at sahibinin alacağı ödül

2.8 milyon TL: Dereceye girenlere ödenecek toplam ödül

3.5 milyar TL: TJK’nin 2013 yılı toplam cirosu

17 milyon TL: Pazar günü Gazi Koşusu’nun yaratacağı toplam ekonomi

1 TL: Gazi Koşusu’nu izlemek isteyen kadınlar için bilet fiyatı