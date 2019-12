-GAZİ KOŞUSU YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - At yarışlarında Türk yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen 85. Gazi Koşusu, yarın İstanbul'da yapılacak. Türkiye Jokey Kulübü tarafından, Ulu Önder Atatürk adına 1927 yılından bu yana her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun 85'incisi, Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının, yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'na 22 tay katılacak. -KAZANAN SAFKAN, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK- 85. Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 850 bin lira, ikincilik 340 bin lira, üçüncülük 170 bin lira, dördüncülük ikramiyesi 85 bin lira olarak belirlendi. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkan, sahibine, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte, toplam 1 milyon 383 bin 472 lira para kazandıracak. Koşunun birincisine, kupasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan verecek. -YARIŞACAK SAFKANLAR- 85. Gazi Koşusu'nda mücadele edecek safkanlar ve sahipleri şöyle: ''Anatoly'' (Osman Hattat), ''Arcobaleno'' (Serdar Adalı), ''Argünhan'' (Nasri Atar), ''Baştacım'' (Nurbiye Gülerce), ''Dedem Kara'' (Erhan Kum), ''Deluxe'' (Levent Kitapçı), ''Dont Stop Me'' (Özen Adalı), ''Dutyfree'' (Levent Kitapçı), ''Elek Dağ'' (Davut Yıldırım), ''Hanbeş'' (Nevzat Seyok), ''Little Gangster'' (Alaattin Karaca), ''Rio De Janeiro'' (Adil Mert Kaya), ''This Is It'' (Fatma Şanslı), ''Time To Dance'' (Levent Gelgin), ''Tough Guy'' (Kenan Özdemir), ''Unforgettable'' (Gülnur Gülerce), ''White Ram'' (Alaettin Akkoç), ''Zincirkıran'' (İlhan Güçlü), ''Best Of Müge'' (Işıl Alptekin), ''Ladies First'' (Yaman Zingal), ''Sympnony'' (Kurtel Emin), ''Şeker Remziye'' (Reyhan Şeker). -GAZİ KOŞUSU'NA ÖZEL HD YAYIN- Gazi Koşusu ve diğer yarışların canlı yayını için TJK TV tarafından geniş bir canlı yayın ekibi görevlendirildi. Yarış haricinde, jokey odası, padok ve hipodromun değişik yerlerinden röportajlarla bu özel günün tüm detayları, ikisi slow motion ve high speed kamera olmak üzere toplam 25 kamera ve 70 kişilik ekiple canlı yayında ekranları başındaki yarışseverlere ulaştırılacak. Gazi Koşusu günü yarış programı, röportajlar, yorumlar, analizler ve o güne ait her şey, TJK TV ve TAY TV'nin yanı sıra, yarış tarihinde ilk defa olmak üzere, Digitürk Spormax kanalından HD kalitesi ile izlenebilecek. Yarın Gazi Koşusu'nun yanı sıra Ali Rıza Bey Koşusu, Zübeyde Hanım Koşusu, Anafartalar Koşusu, İstiklal Savaşı Koşusu, Ayasofya Koşusu ve Amatör Bayan Binici Koşusu da yapılacak.