Gazi Koşusu sahibi jokey Ömer Kaya hayatını kaybetti

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen yarışta atıyla beraber düşerek beyin kanaması geçiren jokey Ömer Kaya hayatını kaybetti.

6 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da düzenlenen 2. koşuda "Beybaran" isimli at, jokeyi Kaya ile yarışın son anlarında devrildi.



Atın altında kalan Kaya'nın beyin kanaması geçirdiği ve kaburga kemiklerinde kırıklar oluştuğu bildirilmişti.

Doktorlarının yaptıkları açıklamada "Hastanın 48 - 72 saat arası uyutulmaya devam edileceği" bilgisi verilmişti ancak Ömer Kaya bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ömer Kaya kimdir?

1996'da Kaya ekürisinin bir bireyi olarak pistlere adım atan ve bir sene sonra 400 yarışta boy gösteren Ömer Kaya, kariyeri boyunca yaklaşık 13 bin yarışta at bindi.

Bu yarışlarda bin 571 birincilik elde edip, 4 bin 500 kez tabelada yer bulan Kaya, 2007 yılında henüz 21 yaşındayken "Inspector" isimli safkanla Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.