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Spor

Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de

Gazi'de bu yıl, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3 milyon 648 bin lira ikramiye dağıtılacak

26 Haziran 2016 15:42

İstanbul Veliefendi Hipodromu bugün Gazi Koşusu için dolacak, tarihi bir gün yaşanacak. Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, saatler 17.15'i gösterdiğinde 90. kez start alacak.

2400 metre mesafede 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere 22 İngiliz tayı, ödülü hem servet, hem de gurur olan bu büyük koşuyu kazanmak için dörtnala yarışacak. Habertürk'te yer alan haberer göre, Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kere koşabilmeleri. Yarışın galibi, aynı zamanda sezonun en prestijli zaferine imza atıp ismini yarışçılık tarihinin altın yapraklarına yazdırmış olacak.

 

Toplam ikramiye 3.6 milyon lira

 

‘2016 Yılının Şampiyon Tay’ını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun,birincilik ikramiyesi 1 milyon 350 bin TL, ikincilik 540 bin TL, üçüncülük 270 bin TL, dördüncülük ikramiyesi de 135 bin TL olarak belirlendi. Gazi'de bu yıl, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3 milyon 648 bin TL ikramiye dağıtılacak. Şampiyon olacak safkan sahibine, yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 2 milyon 129 bin TL kazandıracak. Kazanan safkanın sahibi ve aynı zamanda yetiştiricisi ise yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretlerinin yanı sıra 337 bin 500 TL yetiştiricilik priminin de sahibi olacak.

 

Çılgın jokey 

 

Jokeyler arasında Gazi Koşusu kazanmanın sevincini en çok Mümin Çılgın yaşadı. Uzun bir süre önce pistlere veda eden şampiyon jokey tam 9 kez zafere uzandı. Helene De Troie (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim 

(1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile bu önemli klasiği kazanma başarısını gösterdi.

 

Kırılamayan rekor 

 

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkana ait.1996 yılının Gazi şampiyonu Bold Pilot finişi önde geçerken 2.26.22'lik bir derece elde etti. Şampiyon safkanın bu rekoru tam 20 yıldır kırılamıyor .

 

Koşunun tarihçesi 

 

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının “Modern toplum için sosyal bir ihtiyaç” olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodroma gelmekten büyük mutluluk duyuyordu.

 

Atatürk'ün yarış heyecanı 

 

1927 yılında ilk Gazi Koşusu’nu Hacı Bekirzade Ali Muhittin Bey’in sahibi olduğu Neriman adlı safkan İngiliz kısrağı, jokeyi İhsan Atçı’yla kazanmıştı. Koşuyu Ulu Önder Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdi.

 

TJK'dan özel HD yayın 

 

TJK TV bugün yarışın tüm detaylarını ekranlara yansıtacak. 2 süper motion, 2 jimmy jib, 1 hight speed (phantom) kamera, 1 drone (Helicam), starting box içinden parmak kamera olmak üzere 20 kadar kamera yarışı takip edecek. 70 kişilik ekip görev yapacak. 

 

İite koşuda yarışacak atlar, sahipleri ve jokeyleri

 

1 ABBAS YOLCU 


Sahibi: Oğuz YALÇIN Handikap puanı: 95 Jokey: Mickael BARZALONA 

2 ANGEL HORSE

Sahibi: Mehmet GÜNDÜZELİ Handikap puanı: 101 Jokey: Murat GÜNDÜZELİ 
 

3 COOGER 

Sahibi: Eray HAZAR Handikap puanı: 114 Jokey: Gökhan KOCAKAYA

4 FAIR MONT 

Sahibi: M.Arek KUYUMCİYAN Handikap puanı: 86 Jokey: İlker SOYAD 

5 GRAYSTORM 

Sahibi: Ahmet GÜZELOCAK Handikap puanı: 126 Jokey: Ahmet ÇELİK 

6 ILDIR BEYİ 

Sahibi: Ayşegül KURTEL Handikap puanı: 112 Jokey: Deniz YILDIZ

7 IMPULSIVE 

Sahibi: Fedai KAHRAMAN Handikap puanı: 95 Jokey: Ricardo SANTAN 

8 MEMEDİM 

Sahibi: Mehmet Ali GÜL Handikap puanı: 90 Jokey: Yücel BİLİK 

9 MIDNIGHT MAGIC

Sahibi: Deniz KURTEL Handikap puanı: 89 Jokey: Barış KURDU 

10 MY ROYAL SUN 

Sahibi: Mustafa YURTERİ HHandikap puanı: 106 Jokey: Kadir TOKAÇOĞLU 

11 RADYOCU

Sahibi: Gökhan ALVEROĞLU Handikap puanı: 113 Jokey: Mustafa ÇİÇEK 

12 ROCKET MAN

Sahibi: Zekiye DOĞANTÜRK Handikap puanı: 102 Jokey: Ömer KAYA

13 SERSERİ

Sahibi: S.Bülent KARABAĞLI Handikap puanı: 116 Jokey: Uğur POLAT

14 TEMSİL 

Sahibi: A.Melih KURA Handikap puanı: 111 Jokey: Akın SÖZEN 

15 THE LAST LEGEND

Sahibi: Deniz KURTEL Handikap puanı: 100 Jokey: Ayhan KURŞUN 

16 VICTORY IS OURS

Sahibi: Yıldırım GELGİN Handikap puanı: 98 Jokey: Özcan YILDIRIM

17 WAR LEGEND 

Sahibi: Ayşegül KURTEL Handikap puanı: 98 Jokey: Gökhan GÖKÇE 

18 WIRETOP 

Sahibi: A. Selim OKTAV Handikap puanı: 83 Jokey: Mehmet KAYA

19 WOLF PRINCE

Sahibi: O.Mehmet KURT Handikap puanı: 110 Jokey: Halis KARATAŞ 

20 YILMAZHAN

Sahibi: M.Nabi AKSOY Handikap puanı: 93 Jokey: Tolga YILDIZ

21 FOULITA

Sahibi: Ergun KALABAK Handikap puanı: 102 Jokey: Selim KAYA

22 İPSİZ KIZ 

Sahibi: İlyas İLBEY Handikap puanı: 87 Jokey: Erhan YAVUZ

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İstanbul Veliefendi HipodromuGazi KoşusuMustafa Kemal Atatürk

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