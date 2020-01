Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de

İstanbul Veliefendi Hipodromu bugün Gazi Koşusu için dolacak, tarihi bir gün yaşanacak. Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, saatler 17.15'i gösterdiğinde 90. kez start alacak.

2400 metre mesafede 20'si erkek, 2'si dişi olmak üzere 22 İngiliz tayı, ödülü hem servet, hem de gurur olan bu büyük koşuyu kazanmak için dörtnala yarışacak. Habertürk'te yer alan haberer göre, Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kere koşabilmeleri. Yarışın galibi, aynı zamanda sezonun en prestijli zaferine imza atıp ismini yarışçılık tarihinin altın yapraklarına yazdırmış olacak.

Toplam ikramiye 3.6 milyon lira

‘2016 Yılının Şampiyon Tay’ını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun,birincilik ikramiyesi 1 milyon 350 bin TL, ikincilik 540 bin TL, üçüncülük 270 bin TL, dördüncülük ikramiyesi de 135 bin TL olarak belirlendi. Gazi'de bu yıl, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3 milyon 648 bin TL ikramiye dağıtılacak. Şampiyon olacak safkan sahibine, yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 2 milyon 129 bin TL kazandıracak. Kazanan safkanın sahibi ve aynı zamanda yetiştiricisi ise yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretlerinin yanı sıra 337 bin 500 TL yetiştiricilik priminin de sahibi olacak.

Çılgın jokey

Jokeyler arasında Gazi Koşusu kazanmanın sevincini en çok Mümin Çılgın yaşadı. Uzun bir süre önce pistlere veda eden şampiyon jokey tam 9 kez zafere uzandı. Helene De Troie (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim

(1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile bu önemli klasiği kazanma başarısını gösterdi.

Kırılamayan rekor

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkana ait.1996 yılının Gazi şampiyonu Bold Pilot finişi önde geçerken 2.26.22'lik bir derece elde etti. Şampiyon safkanın bu rekoru tam 20 yıldır kırılamıyor .

Koşunun tarihçesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının “Modern toplum için sosyal bir ihtiyaç” olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodroma gelmekten büyük mutluluk duyuyordu.

Atatürk'ün yarış heyecanı

1927 yılında ilk Gazi Koşusu’nu Hacı Bekirzade Ali Muhittin Bey’in sahibi olduğu Neriman adlı safkan İngiliz kısrağı, jokeyi İhsan Atçı’yla kazanmıştı. Koşuyu Ulu Önder Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdi.

TJK'dan özel HD yayın

TJK TV bugün yarışın tüm detaylarını ekranlara yansıtacak. 2 süper motion, 2 jimmy jib, 1 hight speed (phantom) kamera, 1 drone (Helicam), starting box içinden parmak kamera olmak üzere 20 kadar kamera yarışı takip edecek. 70 kişilik ekip görev yapacak.

İite koşuda yarışacak atlar, sahipleri ve jokeyleri

1 ABBAS YOLCU



Sahibi: Oğuz YALÇIN Handikap puanı: 95 Jokey: Mickael BARZALONA



2 ANGEL HORSE



Sahibi: Mehmet GÜNDÜZELİ Handikap puanı: 101 Jokey: Murat GÜNDÜZELİ



3 COOGER



Sahibi: Eray HAZAR Handikap puanı: 114 Jokey: Gökhan KOCAKAYA



4 FAIR MONT



Sahibi: M.Arek KUYUMCİYAN Handikap puanı: 86 Jokey: İlker SOYAD



5 GRAYSTORM



Sahibi: Ahmet GÜZELOCAK Handikap puanı: 126 Jokey: Ahmet ÇELİK



6 ILDIR BEYİ



Sahibi: Ayşegül KURTEL Handikap puanı: 112 Jokey: Deniz YILDIZ



7 IMPULSIVE



Sahibi: Fedai KAHRAMAN Handikap puanı: 95 Jokey: Ricardo SANTAN



8 MEMEDİM



Sahibi: Mehmet Ali GÜL Handikap puanı: 90 Jokey: Yücel BİLİK



9 MIDNIGHT MAGIC

Sahibi: Deniz KURTEL Handikap puanı: 89 Jokey: Barış KURDU



10 MY ROYAL SUN



Sahibi: Mustafa YURTERİ HHandikap puanı: 106 Jokey: Kadir TOKAÇOĞLU



11 RADYOCU

Sahibi: Gökhan ALVEROĞLU Handikap puanı: 113 Jokey: Mustafa ÇİÇEK



12 ROCKET MAN



Sahibi: Zekiye DOĞANTÜRK Handikap puanı: 102 Jokey: Ömer KAYA



13 SERSERİ



Sahibi: S.Bülent KARABAĞLI Handikap puanı: 116 Jokey: Uğur POLAT



14 TEMSİL



Sahibi: A.Melih KURA Handikap puanı: 111 Jokey: Akın SÖZEN



15 THE LAST LEGEND



Sahibi: Deniz KURTEL Handikap puanı: 100 Jokey: Ayhan KURŞUN



16 VICTORY IS OURS



Sahibi: Yıldırım GELGİN Handikap puanı: 98 Jokey: Özcan YILDIRIM



17 WAR LEGEND



Sahibi: Ayşegül KURTEL Handikap puanı: 98 Jokey: Gökhan GÖKÇE



18 WIRETOP



Sahibi: A. Selim OKTAV Handikap puanı: 83 Jokey: Mehmet KAYA



19 WOLF PRINCE



Sahibi: O.Mehmet KURT Handikap puanı: 110 Jokey: Halis KARATAŞ



20 YILMAZHAN



Sahibi: M.Nabi AKSOY Handikap puanı: 93 Jokey: Tolga YILDIZ



21 FOULITA



Sahibi: Ergun KALABAK Handikap puanı: 102 Jokey: Selim KAYA



22 İPSİZ KIZ



Sahibi: İlyas İLBEY Handikap puanı: 87 Jokey: Erhan YAVUZ