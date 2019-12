-GAZİ KOŞUSU 26 HAZİRANDA YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 85 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Çim pistte gerçekleştirilecek 2400 metrelik koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 850 bin lira olarak belirlendi. 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus bu önemli koşuda ter dökecek 22 safkan belli oldu. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Koşusu'nda mücadele edecek safkanlar ve sahipleri şöyle: ''Anatoly'' (Osman Hattat), ''Arcobaleno'' (Serdar Adalı), ''Argünhan'' (Nasri Atar), ''Baştacım'' (Nurbiye Gülerce), ''Dedem Kara'' (Erhan Kum), ''Deluxe'' (Levent Kitapçı), ''Dont Stop Me'' (Özen Adalı), ''Dutyfree'' (Levent Kitapçı), ''Elek Dağ'' (Davut Yıldırım), ''Hanbeş'' (Nevzat Seyok), ''Little Gangster'' (Alaattin Karaca), ''Rio De Janeiro'' (Adil Mert Kaya), ''This Is It'' (Fatma Şanslı), ''Time To Dance'' (Levent Gelgin), ''Tough Guy'' (Kenan Özdemir), ''Unforgettable'' (Gülnur Gülerce), ''White Ram'' (Alaettin Akkoç), ''Zincirkıran'' (İlhan Güçlü), ''Best Of Müge'' (Işıl Alptekin), ''Ladies First'' (Yaman Zingal), ''Sympnony'' (Kurtel Emin), ''Şeker Remziye'' (Reyhan Şeker).