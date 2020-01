Gazi Katliamı'nda ölenler anıldı

İstanbul’da emek ve demokrasi güçleri 17 yurttaşın yaşamını yitirdiği Gazi Katliamı’nın 20. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

evrensel.net'in haberine göre, Halkların Demokratik Kongresi'nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi eski karakol binası önünden Gazi Mezarlığına yürüdü. Eylem boyunca Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen ve 17 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliam sloganlarla lanetlendi.

“Gazi’den Roboskî’ye, Roboskî’den Gezi’ye, Gezi’den Soma’ya hesap sormaya” pankartının açıldığı yürüyüşün ardından katliamda hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Anmaya EMEP, Halkevleri, SYKP ve Demokratik Alevi Dernekleri de katıldı.

Mezarlıkta yapılan ortak basın açıklamasını HDP Sultangazi Eş Başkanı Mevlüt Aykoç okudu.

Aykoç, “20 yıldır süren adalet arayışımız sorumlular yargılanana kadar devam edecek. Bizler bu ülkede yaşayan işçiler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, her dilden, her ulustan, her cinsten, her inançtan halklar olarak katliamlara, baskı ve sömürü düzenine geçit vermeyeceğiz. Bu topraklara barış gelene kadar halkların kardeşliği mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Sebahat Tuncel: Adalet arayışı sürüyor

Anmada konuşan HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de, “20 yıldır mücadele büyüyor. Adalet arayışı artıyor. Gazi’de yurttaşlarımızın katledilmesi sadece Gazi’nin değil bütün insanlığın, Türkiye’nin katledilmesidir” dedi. Gazi’nin hesabı sorulmadığı, arkasındaki zihniyet açığa çıkarılmadığı için yeni katliamlar yaşandığını söyleyen Tuncel, “Roboskî’de, Gezi’de, Soma’da katliamlar yaşandı” dedi. Devletin parmağı olan katliamlarda sorumluların hiçbir zaman yargılanmadığına dikkat çeken Tuncel, “Bu katliamlar açığa çıkarılmadan savaşsız, sömürüsüz bir yaşam olamaz.



Bunun için Hakikat, Adalet ve Yüzleşme Komisyonu kurulmalıdır. Sadece Kürt sorunu değil Türkiye’de yaşanan bütün katliamlar, karanlık güçler gündeme alınmalı ve aydınlatılmalıdır. AKP hükümeti silahların susmasını barış olarak bize dayatıyor ancak asıl barış insanların, halkların, kardeşçe ve özgürce yaşamasıdır” şeklinde konuştu.