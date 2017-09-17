Gazı bitince benzine geçen araç alev alev yandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli),(DHA)- İZMİT\'te, LPG\'si bitince benzine geçen otomobil alev alarak yandı. Otomobilin sürücüsü yangından son anda kurtuldu.

Yangın, TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Ufuk Düzova 34 TD 0530 plakalı otomobilinin LPG\'si bitince aracını emniyet şeridine çekerek park etti. Ufuk Düzova, aracını LPG\'den benzine geçirince otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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