T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazı bitince benzine geçen araç alev alev yandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te,  LPG'si bitince benzine geçen otomobil alev alarak yandı

17 Eylül 2017 22:26

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli),(DHA)- İZMİT\'te,  LPG\'si bitince benzine geçen otomobil alev alarak yandı. Otomobilin sürücüsü yangından son anda kurtuldu. 
Yangın, TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Ufuk Düzova 34 TD 0530 plakalı otomobilinin LPG\'si bitince aracını emniyet şeridine çekerek park etti. Ufuk Düzova, aracını LPG\'den benzine geçirince otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Faruk KIYAKİZMİT KocaeliDHALPGOtomobilinTEM OtoyoluAlikahyaUfuk Düzova 34 TDUfuk DüzovaSürücüOlayOtomobil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24