Gazi babasının 'Tugayımızın uğuru' dediği Ayla'yı Samsun'a davet etti

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da inşaat mühendisi Erdoğan Özoral, Kore Gazisi olan merhum babası Hüseyin Özoral\'ın, Kore Savaşı\'nda görev yaptığı bölükte dün yaşamını yitiren Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği\'nin \'Ayla\' adını verdiği manevi kızı Koreli Eunja Kim\'e bakan askerlerden biri olduğunu ileri sürdü. Babasının Ayla ile çektirdiği ve 17 Mayıs 1952 tarihinde ailesine gönderdiği bir fotoğrafın arkasına \'Bölüğümüzün kızı ve tugayımızın uğuru Ayla\'yla son bir hatıra. Kızımız artık yanımızdan ayrılarak Seol\'de bir yetimhaneye verilmiştir\' yazdığını söyleyen Özoral, Ayla\'yı Samsun\'a davet etti.

Samsun\'da yaşayan 1 çocuk babası Erdoğan Özoral, Kore Gazisi olan merhum babası Hüseyin Özoral\'ın görev yaptığı bölükteki askerlerin bakımını üstlendiği ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği\'nin manevi kızı Ayla\'yı Samsun\'a davet etti. Ayla\'nın ve Türk askerlerinin hayat hikayesinin anlatıldığı sinema filmini izledikten sonra babasının Kore Savaşı\'nda gönderdiği fotoğrafları tek tek yeniden incelediğini belirten Özoral, \"Babam, Samsun\'da Sanat Okulu\'ndan mezun olduktan sonra askeriyeye katılıyor. Astsubay kıdemli başçavuş olarak göreve başlıyor ve hemen ardından 1951\'de Kore\'ye gidiyor. Yaklaşık 1 yıl Kore\'de kalıyor. Sonra yaralanıp, gazi olunca memlekete dönüyor\" dedi.

Babasıyla bölükteki arkadaşlarının o dönemde Koreli 11 çocuğa baktıklarını ve onları yanlarından ayırmadıklarını anlatan Özoral, \"Annem, bana çocukken babamın bulunduğu bölükteki askerlerin savaş sırasında 11 Koreli çocuk bulup, onlara bakıp, sahip çıktığını anlatırdı. Hatta babamla ve diğer askerlerle çocukların, fotoğrafları da bizde vardı. Filmi izlemeye gittim; ama tamamını izleyemedim çok duygulandım. Filmi gördükten sonra fotoğraflara tek tek yeniden baktım. 3 çocuğun fotoğrafını buldum ve bunlardan birinin Ayla olduğunu gördüm. Babam 17 Mayıs 1952\'de kendi anne ve babasına gönderdiği Ayla ile olan fotoğrafının arkasına \'Bölüğümüzün kızı ve tugayımızın uğuru Ayla\'yla son bir hatıra. Kızımız artık yanımızdan ayrılarak Seul’de bir yetimhaneye verilmiştir\' yazmış. Yine başka bir Koreli kız çocuğunun fotoğrafının arkasına \'Ana ve baba şefkatinden mahrum bir Koreli yavru\' yazıp, göndermiş. Babamın, anneme anlattığı hatıralardan ve babamın diğer gazi arkadaşları ile görüşmelerimden öğrendiğim; savaş sırasında buldukları 11 Koreli çocuğa Türk askerleri bakmışlar, beraber yemek yemişler, bakımlarını yapmışlar, yanlarından ayırmamışlar. Filmi izlediğimde, babamın anlattığı hikayeler ile aynı olduğunu görünce çok duygulandım\" diye konuştu.

Babasının 1955 yılında hayatını kaybettiğini dile getiren Özoral, Ayla\'yı Samsun\'da ağırlamak istediğini belirterek, şunları söyledi:

\"Babam, gazi olarak Türkiye\'ye dönüyor; ancak sonra hastalığı nüksedip, 1955 yılında hayatını kaybetti. Ben, 1,5 yaşındayken babam öldü. Ben, babamın ve arkadaşlarının kahramanlık hikayelerini çok dinledim. Ben Ayla\'yı sinema filmi nedeniyle basında yer alan haberlerden gördüm. Kendisi ile iletişime geçmeye çalışıyorum. Kendisini Samsun\'a davet etmek istiyorum. Umuyorum, bunu gerçekleştirebilirsem babama karşı olan görevlerimden birisini yapmış olacağım. Çünkü babam, Ayla ile fotoğraf çektirmiş, bu fotoğrafı kendi ailesine göndermiş. O kadar çok değer vermiş. Binlerce kilometre vatanından uzakta babam ve arkadaşları, Türk askerleri, bu çocukları bir insanlık görevi olarak görüp bakmışlardır, sahip çıkmışlardır. Ben de babama ve arkadaşlarına karşı bunu başarabilirsem manevi olarak kendimi çok huzurlu sayacağım. Bundan 1,5 yıl önce Güney Kore Askeri Ateşesi, Samsun\'a geldi ve babamın madalyasını beratı ile beraber bana verdiler. O da evimin en değerli köşesinde bulunuyor.\"

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