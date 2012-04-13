Doğalgaz kullanımına yeni sistem: Az kullan az öde!

Çin ziyareti sonrası gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, meskende doğalgaz kullanımı konusunda yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yıldız, meskenlerde doğalgazı fazla kullananın daha fazla fiyat ödeyeceği bir yapı getirmeyi planladıklarını, bunun 1 ay içinde somutlaşacağını kaydetti.

CHP'nin eleştirilerine yanıt veren Yıldız, Türkiye'nin doğalgazda AB'de konutta ikinci, sanayide üçüncü en ucuz olduğunu söyledi.

İkinci santral için üç ihtimal

İkinci nükleer santralle ilgili konuşan Yıldız, ''Çin gezisi umduğumdan daha verimli geçti. Tek ülkeyle yürüttüğümüz yeni nükleer güç santrali çalışmalarını Japonya, Güney Kore ve Çin ile yürüteceğiz. Hangisi ülkemizin menfaatlerine uygunsa o tercih edilecek'' dedi.

Yıldız, ''Çin ile nükleer güç santrali konusunda anlaşmamız durumunda, nükleer güç santrali Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve AB'nin belirlediği standartlarda olacak. Rusya ile de anlaşmamız bu şekilde'' diye konuştu.

Bir basın mensubunun, Çin'in üretimlerinin kalitesiz olarak algılandığı ve nükleer güç santrali konusunda kamuoyunda kaygıların olduğunu sorması üzerine Yıldız, şunları kaydetti: ''Çin ile nükleer güç santral konusunda anlaşmamız durumunda, nükleer güç santrali Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve AB'nin belirlediği standartlarda olacak. Rusya ile de anlaşmamız bu şekilde. Nükleer santral konusunda kalitesiz üretim söz konusu olmaz.''

Mersin Akkuyu'ya inşa edilecek ilk nükleer santrali Rusya yapacak.