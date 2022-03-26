Gazeteci Candaş Tolga Işık: Tansu Çiller bana öyle bir tezgâh kurdu ki!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yeni parti kuracağı konuşulan Tansu Çiller’le ilgili bir itirafta bulundu. Işık “Çiller bana tezgâh kurdu” diyerek başından geçen Tansu Çiller anısını anlattı.

Armağan Cağlayan’ın kanalına konuk olan gazeteci Candaş Tolga Işık’tan yıllar sonra bir itiraf geldi. Candaş Tolga Işık, Tansu Çiller’in kendisini bir oyuna getirdiğini söyledi. “Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki” sözleriyle sözlerine başlayan Işık, zamanında Çiller’in sadece sana konuşuyorum diyerek aynı anda birden çok gazeteciye röportaj verdiğini ileri sürdü.

Işık çok konuşulacak iddiasıyla ilgili şunlar ifade etti:

“Tansu Hanım bana bir tezgâh kurdu. Posta Gazetesi’nde hafta sonları için röportaj yapıyorum. Tansu Çiller de o dönem Başbakanlığı falan bırakmış siyasetle ilgisi yok gibi duruyor. Bana bir telefon geldi. Dediler ki ‘Tansu Hanım röportaj verecek’ ister misiniz diye soruldu. ‘İsterim tabi ki’ dedim.

Tansu Hanım bana ‘İşte ilk sende çıkacak, ilk ve tek sen yapacaksın’ sözleriyle randevuyu verdi. Gittim Tansu Hanım geldi röportaj yaptım. Çıktım müthiş mutluyum yadım. Bir çıktı abi gazete Tansu Hanım aynı röportajı 3 kişiye daha vermiş. Hayatımda yediğim en büyük goldü. Helal olsun Tansu hanıma.

İlber Ortaylı Hoca boşuna demiyor 'Türk tarihinin en berbat siyasetçisi Tansu Çiller"dir diye. İlber Hoca'ya 'Türkiye tarihinin en berbat siyasetçisi kim' diye sordum. Kendi şivesiyle 'Tansı' cevabı vermişti.

Süleyman Demirel'le ilgili bir söz var. ‘Demirel sizi kayığa bindirir, sallar, sizi denizde dalga olduğuna inandırır’ derlerdi. Tansu Hanım da biliyorsunuz o ekolden... Beni o gün gerçekten inandırdı denizde dalga olduğuna...”