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Gazeteyi çöpe atmaya 24 gün hapis

Zaman gazetesini çöpe atan iki kişi açılan davada, mahkeme hapis cezası verdi

07 Ağustos 2014 11:46

Ankara'da 2 kişi, "Zaman gazetesini çöpe attıkları" gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Yenimahalle'de 3 ay önce yaşanan olayda, gazeteyi, yerden alarak çöpe atan 2 kişi hakkındaki şikâyet üzerine 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Mahkeme Savcısı Yeter Gümüş her 2 sanık için 'yeterli delil olmadığı gerekçesi ile' beraatlarına karar verilmesini istedi. Ancak mahkeme, "Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını, dağıtımını, satışını önlemek amacıyla tahrip etmek ve bozmak" gerekçesi ile M. K. (30) ile O.T.'yi (28) 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemeyerek 833 TL adli para cezasına çevirirken sanıklara ödemezlerse hapis yatacakları ihtarında bulundu. 

Sabah gazetesinde yer alan haberde O.T.'nin avukatı Onur Tatar davayı Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşıyacaklarını ifade etti. Avkukat Tatar, "Bir gazeteyi çöpe atmanın maliyeti müvekkilime 6 bin gazeteye bedel oldu. Farklı alanlarda işlenen suçlara çıkan beraat kararlarına bir de müvekkilime bir gazeteyi çöpe attığı için çıkan cezaya bakıyoruz. Eminim ki Yargıtay bu kararı bozacaktır" dedi.

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