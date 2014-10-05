Gazetelerin hedef gösterdiği LGBTİ belediye danışmanına Başkan’dan destek

CHP Şişli Belediye Başkanı danışmanlığı yapan Boysan Yakar, Onur Yürüyüşü'nde çekilen fotoğrafları kullanılarak bazı yayın organlarınca hedef gösterildi. Yakar’ın Onur Yürüyüşü’nde çekilen fotoğrafının partide eleştiriye neden olduğu iddialarıyla ilgili olarak, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Twitter’dan yaptığı açıklamayla Yakar’a destek verdi.

'Keşke belediyede daha önce de çalışsaydı'

Bianet’te yer alan habere göre, bugün birçok gazete Boysan Yakar’ın 12. Onur Yürüyüşü’nde çekilen bir fotoğrafını kullanarak, Şişli’nin CHP’li Belediye Başkanı Hayri İnönü ilginç bir görevlendirme yaptığını ve eşcinsellere destek veren Boysan Yakar’ı özel kalem müdürü olarak atadığını söyledi. Yürüyüşte çekilen fotoğrafın parti içinde de tartışmaya yol açtığını iddia etti. Ancak İnönü, attığı tweet ile bu durumu yalanladı:

“Bugün gazetelerde, bir çalışma arkadaşımız hakkında çıkan ve kişilik hürriyetini tehdit edecek türde haberlere yönelik kamuoyuna duyurumdur. Ben çalışma arkadaşlarımın cinsel yönelimlerine değil, dürüst ve güvenilir olmasına ve yetkinliklerine bakarım. Benim için önemli olan gösterdikleri çalışma performansıdır. Adı geçen çalışma arkadaşımdan son derece memnunum. Keşke belediyemizin daha önceki dönemlerinde de görev alsa idi. Bu hassasiyetle konuyu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.”

LGBTİ dostu belediye

LGBTİ aktvisti olan Boysan Yakar, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Meclisi üyeliğine yedek listeden aday olmuş, seçimin ardından CHP’li Belediye Başkanı İnönü’nün danışmanı olmuştu.

İstanbul’da LGBTİ nüfusun en yoğun yaşadığı ilçelerden biri olan Şişli Belediye Başkanı İnönü, SPoD LGBTİ Derneği’nin yerel yönetimlerin LGBTİ haklarının hayata geçirilmesindeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırladığı LGBTİ dostu Belediyecilik Protokolünü ilk imzalayan CHP’li Belediye Başkan adayı olmuştu.

Şişli Belediyesi önümüzdeki beş seneye yönelik yeni stratejik planla birlikte LGBTİ’lere yönelik birçok çalışmayı hayata geçirecek.