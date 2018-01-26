Gazetelerde 'Başkomutan sınırda' haberleri: İlk hedefiniz Afrin!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekâtı", altıncı gününü geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (25 Ocak 2017) Hatay’daki Harekat Merkezi’ne yaptığı ziyaret, kimi gazeteler tarafından okurlarına "Başkomutan sınırda" başlığıyla aktarıldı. İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Türkiye gazetesinin manşetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz" sözünden hareketle "İlk hedefiniz Afrin" dendi.

Dün basına servis edilen fotoğraflarda Erdoğan’ın ve kendisine eşlik eden yetkililerin askeri kamuflaj giymesi dikkati çekmişti. Erdoğan’a buzlanmış olduğu görülen duvardaki dev bir harita üzerinde operasyon hakkında brifing verildiği ifade edilmişti.