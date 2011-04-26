Gazeteler ve köşe yazarlarından ÖSYM Başkanı'na istifa çağrısı

T24- YGS'deki şifre skandalından sonra ALES kitapçıklarında basım hataları çıkmasının ardından gazeteler ve köşe yazarları ÖSYM Başkanı Ali Demir'i ağır sözlerle eleştirdi. HaberTürk "Özür Dileme Merkezi" tabiriyle, Radikal "Git artık" diyerek, Birgün "ÖSYM işin kolayını buldu: Özür Dilerim" ifadesiyle, Orta Doğu da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslenerek "Şimdi tatmin oldunuz mu?" sorusuyla ÖSYM'yi manşetten eleştirirken, Taraf gazetesi yaşananları ön sayfasına "Git Ali, Git" başlığı ile taşıdı. Milliyet ve Vatan gazetesi ise Cumhurbaşkanı Gül'ün "rahatsızım" sözlerini manşetten yayımladı. Bazı köşe yazarları Demir'in seçimlerin ardından görevden alınacağını ileri sürerken, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, ÖSYM Başkanı'nın "öğrencilere özür mektubu yazmak yerine istifa mektubu yazması gerektiğini" yazdı.





İşte ALES skandalından sonra köşe yazarlarından (26 Nisan 2011) bir derleme:







Radikal gazetesinin ön sayfası





Ali Demir'in yazması gereken mektup

Eyüp Can- Radikal

ÖSYM Başkanı Ali Demir milyonlarca genci ve aileyi bunca zamandır şüphe içerisinde bıraktığı, merkezi sınav sistemine güveni derinden zedelediği için şimdiye kadar çoktan istifa etmeliydi.

Etmedi çünkü o hâlâ savcılık tarafından suçsuzluğunun ortaya çıkmasını bekliyor.

Yanıldığı nokta şu:



İstifa etmesi için savcı tarafından suçlu bulunmasına ihtiyaç yok.

İstifa idari bir tasarruf...



Bir kusuru varsa yani suçluysa zaten istifa da yetmez, hakkında adli işlem başlar.

Ama öyle anlaşılıyor ki ÖSYM Başkanı sabır taşını çatlatma pahasına önce suçsuzluğunun ortaya çıkmasını bekliyor.



Oysa beceriksizliğiyle o taşı çoktan çatlattı...

Her sınavdan sonra öğrencilere yeni bir özür mektubu göndermek yerine artık istifa mektubunu yazması gerekiyor.



Yazının tamamı için TIKALYIN

Fikret Bila, köşesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak'a uçarken ALES skandalı hakkında sarf ettiği sözlerine yer verdi.



Kılıçdaroğlu: 10 bin gençle değil, Ali Demir’le uğraş

Fikret Bila - Milliyet

Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Başbakan çatışma istiyor. Haklarını arayan gençlere karşı 10 bin genci karşınıza sürerim, diyor. Sen 10 bin gençle uğraşacağına bir kişiyle uğraş yeter. Yapacağın iş basitti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’i görevden alacaktın, mesele bitecekti.”



Yazının tamamı için TIKLAYIN





Öğrencilerin yeni mektup arkadaşı

Mehmet Y. Yılmaz- Hürriyet

Akademik hayatında “intihal” ile suçlanıp özür dilemek zorunda kaldığı ortaya çıktı, hâlâ koltuğunda oturuyor.



ALES’teki rezalet için de istifa etmeyecek tabii ki! Ta ki velinimeti “Arkadaş sen artık bizim partiye zarar vermeye başladın, hadi sen üniversitene geri dön” diyene kadar!



Başbakan bunu şimdi yapmıyor, seçimlerden önce hatasını kabul etmiş gibi olmamak için. Ama göreceksiniz seçimden sonra yolcudur Abbas!



Yazının tamamı için TIKLAYIN



Bir sınav sistemi nasıl yüze göze bulaştırılabilir!

Mehmet Ali Birand- Posta

Adamını kollama hesabı...



Ancak, merak etmeyin , bu da uzun sürmez.



Şu fırtına geçsin , seçimlerden sonra ÖSYM darmadağın olacaktır.



Olan ise, gencecik öğrencilere olacak...



Yazının tamamı için TIKLAYIN