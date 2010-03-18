T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazeteler hükümeti protesto etti

Estonya’daki 6 büyük gazete, protesto için bugün boş sayfayla yayımlandı.

18 Mart 2010 02:00

T24 - Estonya’daki 6 büyük gazete, Adalet Bakanı Rein Lang’ın meclise sunduğu, haber kaynaklarının açıklanmasına ilişkin kanun tasarısını protesto için bugün boş sayfayla yayımlandı.





Estonya medyasında yer alan haberlere göre, gazetelerin boş olarak bastıkları sayfanın ortasında, “Eğer Adalet Bakanı Rein Lang’ın, haber kaynaklarının korunmasına ilişkin 656 sayılı kanun tasarısı Estonya meclisi tarafından kabul edilirse gazetelerin geleceği bu şekilde olacaktır. Tasarı, araştırma yapan gazetecilerin mahkum edilmesine imkan veriyor, gazetecileri haber kaynaklarını açıklamaya zorluyor” ifadesi yer aldı.

Protesto eylemine, Postimees, Eesti Paevaleht, Aripaev, Ohtuleht, Eesti Ekspress ve Maaleht  gazetelerinin katıldığı belirtildi.









ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24