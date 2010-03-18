Gazeteler hükümeti protesto etti

T24

Estonya medyasında yer alan haberlere göre, gazetelerin boş olarak bastıkları sayfanın ortasında, “Eğer Adalet Bakanı Rein Lang’ın, haber kaynaklarının korunmasına ilişkin 656 sayılı kanun tasarısı Estonya meclisi tarafından kabul edilirse gazetelerin geleceği bu şekilde olacaktır. Tasarı, araştırma yapan gazetecilerin mahkum edilmesine imkan veriyor, gazetecileri haber kaynaklarını açıklamaya zorluyor” ifadesi yer aldı.Protesto eylemine, Postimees, Eesti Paevaleht, Aripaev, Ohtuleht, Eesti Ekspress ve Maaleht gazetelerinin katıldığı belirtildi.