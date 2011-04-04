-GAZETECİYİ DÖVEN POLİS ŞEFİ AÇIĞA ALINDI MOSKOVA (A.A) - 04.04.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir gazeteciyi döven Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Bölümü Başkanı Andrey Klimov'un görevinden alındığı bildirildi. Moskova Emniyet Müdürlüğü Basın ve Enformasyon Bölümü Başkanı Yegeniy Gildeyev, Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, Natalya Seybil adlı gazeteciyi döven Klimov'un görevinden alındığını söyledi. Gildeyev, İçişleri Bakanlığı Moskova Bölge Müdürü Nikolay Golovkin'in gazetecinin dövülmesi olayıyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini belirterek, "Gazetecinin, arabasını park etme kurallarını hiçe sayan bir polisi şikayet etmesi yüzünden polis şefi ve gazeteci tartışmışlar. Polis şefi tartışmaya kadın gazeteciyi döverek tepki vermiş" diye konuştu. İçişleri Bakanlığının polis şefi hakkında başlattığı soruşturma sonunda olayın açıklığa kavuştuğunu ve Klimov'un görevden uzaklaştırılması kararı çıktığını kaydeden Gildeyev, "Klimov aleyhinde dava da açılacak. İçişleri Bakanlığı yönetimi adına gazeteci Natalya Seybil'den özür dileriz. Umarım gelecekte böyle olaylar tekrarlanmaz ve polis içinde sadece görevini profesyonelce yerine getirenler kalır" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, polisin uygulamalarını sık sık eleştirirken, çok sayıda polis yetkilisini de görevini kötüye kullandığı için açığa almıştı.