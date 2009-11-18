Gazeteciye indirim etiğe aykırı

Gazeteciler tüm dünyada kamu yararına çalışırlar. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün özel şirketlerle anlaşarak yaptırdığı indirimi etik açıdan doğru bulmuyoruz.



Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), dün yaptığı bir açıklamayla ‘gazetecilerin hayatını kolaylaştırmak için’ bazı firmalarla anlaşarak basın kartını gösterene indirim yapılmasını sağladığını açıkladı.



Her gün çeşitli haberlere konu ettiği firmalardan sırf gazeteci olduğu için indirimli hizmet ya da ürün sağlamanın etik kurallarla bağdaşmayacağı ortada.



BYEGM’nin internet sitesinde yer alan ‘BYEGM’den basın kartı açılımı/Basın mensuplarına çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik destek’ başlıklı açıklamada, kurumun, basın kartının işlevini ve fonksiyonunu artırmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“BYEGM’nin girişimleri sonucu basın kartına çeşitli sektörlerde indirimler geldi. Basın kartı sahibi gazeteciler, ulaşımdan ev-büro mobilyasına kadar çeşitli alanlarda indirimli hizmet alabilecekler, çeşitli özel kuruluşların ulaşım ve sigorta hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.”



‘Firmalarla görüşüyoruz’



Açıklamada Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek’in ifadelerine de yer verildi. Buna göre, Türkiye genelinde 11 bini aşkın basın kartı sahibi medya çalışanı bulunduğunu belirten Melek, gazetecilerin çalışmalarına yardımcı olmak ve hayat şartlarının iyileşmesine biraz daha katkı sağlamak amacıyla bu girişimlerin yapıldığını söyledi.



Gazetecilerin toplumun haber alma ve bilgilendirme görevini yerine getirdiklerini, kamu ve özel sektörle devamlı temas halinde olduklarını belirten Melek, “Çeşitli firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Basın kartının işlevini artırmak için meslek kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde çalışma yapmaya devam edeceğiz” dedi.