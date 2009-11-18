T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteciye indirim etiğe aykırı

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi açıklama yaptı.

18 Kasım 2009 02:00

Gazeteciler tüm dünyada kamu yararına çalışırlar. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün özel şirketlerle anlaşarak yaptırdığı indirimi etik açıdan doğru bulmuyoruz.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), dün yaptığı bir açıklamayla ‘gazetecilerin hayatını kolaylaştırmak için’ bazı firmalarla anlaşarak basın kartını gösterene indirim yapılmasını sağladığını açıkladı.

Her gün çeşitli haberlere konu ettiği firmalardan sırf gazeteci olduğu için indirimli hizmet ya da ürün sağlamanın etik kurallarla bağdaşmayacağı ortada.

BYEGM’nin internet sitesinde yer alan ‘BYEGM’den basın kartı açılımı/Basın mensuplarına çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik destek’ başlıklı açıklamada, kurumun, basın kartının işlevini ve fonksiyonunu artırmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“BYEGM’nin girişimleri sonucu basın kartına çeşitli sektörlerde indirimler geldi. Basın kartı sahibi gazeteciler, ulaşımdan ev-büro mobilyasına kadar çeşitli alanlarda indirimli hizmet alabilecekler, çeşitli özel kuruluşların ulaşım ve sigorta hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.”

‘Firmalarla görüşüyoruz’

Açıklamada Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek’in ifadelerine de yer verildi.  Buna göre, Türkiye genelinde 11 bini aşkın basın kartı sahibi medya çalışanı bulunduğunu belirten Melek, gazetecilerin çalışmalarına yardımcı olmak ve hayat şartlarının iyileşmesine biraz daha katkı sağlamak amacıyla bu girişimlerin yapıldığını söyledi.

Gazetecilerin toplumun haber alma ve bilgilendirme görevini yerine getirdiklerini, kamu ve özel sektörle devamlı temas halinde olduklarını belirten Melek, “Çeşitli firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Basın kartının işlevini artırmak için meslek kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde çalışma yapmaya devam edeceğiz”  dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24