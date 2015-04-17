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Dünya
Deutsche Welle

Gazeteciye hapis kararına tepki

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Çin'in tanınmış gazetecilerinden Gao Yu'nun 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

17 Nisan 2015 16:02


Gao Yu'nun tutuklanmadan önce Deutsche Welle (DW) Çince servisine katkı sağladığına işaret eden DW Genel Müdürü Peter Limbourg, gazeteciye verilen hapis cezasını "görülmemiş katılıkta" ifadesiyle eleştirdi.

Limbourg, konuyla ilgili yayınladığı yazılı açıklamasında, DW'nin hapis kararına tepki olarak Çin devlet televizyonu CCTV ile kültür alanında işbirliği görüşmelerini askıya alacağını duyurdu.

DW olarak diyalog yollarını açık tutmaya devam edeceklerini belirten Peter Limbourg, Çinli kurumlarla kapsamlı işbirliği yapılabilmesi için Çin hükümetinin muhalif gazeteci, blog yazarları ve farklı düşünce sahiplerine yaklaşımının belirleyici olduğunu vurguladı.

'DW, yakından izleyecek'

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Gao Yu ve Çin'deki diğer muhaliflerle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye edeceklerini belirtti.

Çin'in tanınmış gazetecilerinden Gao Yu, 'devlet sırlarını sızdırdığı' gerekçesiyle 7 yıl hapse mahkûm oldu.

Gözlemciler, gazetecinin ilettiği öne sürülen belgenin "9 numaralı belge" olarak anılan bir yazının olabileceğine dikkat çekiyor. Belgede, "Batılı tarzda basın özgürlüğü ve insan haklarının yol açabileceği tehditler" üzerinde duruluyor.

Karardan ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Gao Yu'nun avukatı Shang Baojun temyize gideceklerini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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