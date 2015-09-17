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Gazeteciye 'Erdoğan'a hakaret'ten 6 yıl hapis cezası!

Aytekin Gezici, Erdoğan, Arınç ve Bozdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla hapse mahkum edildi

17 Eylül 2015 21:03

Adana'da yaşayan gazeteci ve yazar Aytekin Gezici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıl 9 ay hapis cezası ile 1 yıl 9 ay adli para cezasına çarptırıldı.

Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı İbrahim Kayıkcı ve eski Başbakan Yardımcısı Arınç'ın avukatı Gökşin Gültekin katıldı. Avukatların son beyanlarını aldıktan sonra Hakim Yaşar Sezikli, hükmü açıkladı.

Buna göre, Gezici, 3 Ekim 2014'teki paylaşımıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Adalet Bakanı Bozdağ'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl 9 ay, 6 Ekim 2014'teki paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gezici, eski Başbakan Yardımcısı Arınç'a yönelik 12 Ekim 2014'teki paylaşımıyla "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay adli para cezasına çarptırılırken, 1 Ekim 2014'teki Başbakan Davutoğlu'na yönelik paylaşımının "hakaret olmadığına" karar verilerek, bu yönden beraatine hükmedildi.

Gezici'nin, 28 Ekim 2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımının da "hakaret olmadığı" değerlendirilerek, bu yönden de beraatına karar verildi.
Gazeteci Gezici hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Arınç ve eski Adalet Bakanı Bozdağ'a Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile dava açılmıştı.

 

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