T24



Meslekten men edildi

Kamu kurumu gibi

'Temyiz edeceğim'

70 gazetecinin cezaevinde bulunduğu, yüzlerce gazetecinin yargılandığı Türkiye’de, yargı, bir ilke imza atarak, kamu görevlileri ya da avukatlar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine bağlı çalışanlara uygulanan “idari tedbir” cezasını bir gazeteciye uyguladı. Mahkeme, basın yoluyla hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 7bin 500 TL adli para cezasına mahkum ettiği gazeteciye, 375 gün meslekten men cezası verdi.Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, mahkeme, bu cezayı, gazetecinin de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu mensubu olduğu görüşüne dayanarak verdi. Gazetecinin de kamu görevlileri için uygulanan “görev ve yetkisini kötüye kullandığı” için bu cezayı aldığını belirtti. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi, “Buradan hareketle, basın yayın organı için de benzer cezalar verilebilir” dedi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay da “Bu şakaysa da çok kötü bir şaka” diye konuştu.Kırşehir’de, yerel Kırşehir Postası gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Havva Karakaya hakkında Kırşehir Belediyesi’nde yaşandığı iddia edilen bazı olaylarla ilgili yaptığı haberler nedeniyle, basın yoluyla hakaret suçundan dava açılmıştı.Davaya bakan Kırşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan haberlerde basın özgürlüğü sınırının aşıldığına hükmetti. Anka Haber Ajansı’nın haberine göre, mahkeme, 300 gün hapsine karar verdiği Karakaya’nın cezasını 375 gün adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, 375 günlük adli para cezasının karşılığını da 7500 TL idari para cezası olarak belirledi. Mahkeme, bu para cezasının birer ay arayla 20 taksitte ödenmesine hükmetti. Ancak mahkeme, bununla yetinmeyerek, Karakaya’nın 375 gün gazetecilik mesleğini yapmaktan yasaklanmasına da karar verdi.Kararda, serbest, hiçbir kuruma bağlı olmadan yapılabilen, bir meslek örgütüne bağlı olarak çalışılması zorunluluğu bulunmayan gazetecilik mesleği “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” olarak nitelendirildi. Meslekten men cezasına dayanak gösterilen TCK’nın 53/5. maddede, yetkinin kötüye kullanılması halinde meslekten men cezası verilebileceği ifade ediliyor.Ancak, aynı maddenin ilk fıkrasında, bu tedbirin ancak bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi mesleklerde uygulanabileceği kaydediliyor.Meslekten men edilen Havva Karakaya, “Türkiye’de bir tek bana verilmiş bu ceza. Benim yayın yasağım nasıl olur, nasıl uygulanır bilmiyorum. Mesleğimi yapmamama karar verildi. Şimdi temyiz edeceğim kararı” dedi.Meslek örgütlerinin başkanları ise kararı şöyle yorumladı:- Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay: “Ne Türkiye’de ne de dünyada bu hakimin yaratıcılığı gibi bir yaratıcılık görmedik bugüne kadar. Bu tamamen kişisel, hukukta yeri olmayan ve subjektif bir karardır..”- Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi: “Çok tehlikeli bir karar. 2005 yılında TCK çıkartılırken bizim eleştirdiğimiz maddelerden bir tanesi de idari tedbir maddesiydi ve ilk defa uygulanıyor. Sansürü geçtik, otosansürü geçtik, doğrudan doğruya mahkeme kararıyla meslekten uzaklaştırılıyor.”