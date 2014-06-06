Gazetecinin tekmeci müşavir sorusu Bakan Bozdağ'ı şaşırttı

Soma’da bir madencinin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel tarafından tekmelenmesi olayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soruldu. Bozdağ, “Hacıbektaş’taki anma törenlerinde kendinize yönelik yumruklu saldırı girişiminin takipçisi olacağınızı açıklamıştınız. Soma’da Başbakanlık müşavirinin attığı tekmenin de aynı şekilde takipçisi olacak mısınız?” sorusuna cevap veremedi.

Adalet Bakanı, Türkiye Noterler Birliği’nin 43. Olağan Kongresi’nde konuştu. Sık sık hukuk vurgusu yapan Bozdağ, “Türkiye’yi hukuk güvenliği tartışmalarının dışında tutmak hepimizin asli görevidir.” dedi. Zaman'dan Ayşenur Parıldak'ın haberine göre yasama, yürütme ve yargının hep birlikte bu kurumu ayakta tutması gerektiğini söyledi. Program çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bozdağ, bir soru üzerine, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çatışma ortamının olmamasının son derece önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Başbakan’ın kaçırılan çocuklarla ilgili (B) ve (C) planları olduğuna yönelik açıklamalarının hatırlatılarak, bu konuda nelerin yapılacağının sorulması üzerine Bozdağ, “Kaçırılan çocuklar hepimizin çocukları. Onları bulmak, onların sağ ve salim ailelerine kavuşmasını temin etmek hükümetin görevidir. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde sonuç ortaya çıkacaktır. Umarım kısa sürede çocukları ailelerine kavuştururuz.” dedi.

Bir gazetecinin ‘paralel yapıya’ yönelik iddiaları hatırlatıp, Adalet Bakanlığı’ndaki görevden almaları sorması üzerine, görev değişikliğine ilişkin tasarrufun daha önceden yapıldığını, atamaların yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi.