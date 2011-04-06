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Dünya

GAZETECİNİN ARACINDA PATLAMA LEFKOŞA (A.A)

06 Nisan 2011 13:52

-GAZETECİNİN ARACINDA PATLAMA LEFKOŞA (A.A) - 06.04.2011 - KKTC'de yayın yapan özel ''Kanal T'' televizyon kanalının yöneticilerinden gazeteci Mutlu Esendemir, arabasına konan düzeneğin patlaması sonucu hafif şekilde yaralandı. Polisten elde edilen bilgiye göre, Kanal T önünde park halinde bulunan CK596 plakalı aracının altına, meçhul kişi ya da kişiler tarafından konan düzenek, saat 01.00 civarında Esendemir'in binmek üzere aracın kapısını açtığı sırada patladı. Esendemir, patlama sonucunda sağ ayak topuğundan yaralandı. Olay yeri, bomba inceleme uzmanları tarafından inceleme altına alındı. Araçta büyük hasar meydana gelmediği tespitinde bulunan polisin soruşturması devam ediyor. Patlayıcının niteliğiyle ilgili inceleme de sürüyor.

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