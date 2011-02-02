Gazetecilikte kovulmak gereklilikmiş!

T24 - Emre Aköz, Sabah gazetesindeki işten çıkarılmaları savundu. Aköz, Sabah gazetesindeki köşesinde, gazetecilerin işten çıkarılmasının 'gereklilik' olduğunu öne sürdü.



Aköz'ün Sabah gazetesinde bugün (1 Şubat 2011) yayımlanan yazısı şöyle:



İkiyüzlü meslektaşlar



Bugün bizim meslekle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. "İşten çıkarmalar" son günlerin yakıcı konusu.



İşsiz kalmanın nasıl kötü bir his olduğunu çok iyi bilirim. Ancak bu bir zorunluluk...



Şirketler, piyasalardaki değişimlere ayak uydurmak için çeşitli kararlar alıyor: Yeni departmanlar kurarken, eskilerini lağvetmek buna dahil...



Herkes, her işi yapamadığına göre, mecburen bazı elemanları çıkarmak gerekiyor.



Ayrıca yeni bir yöneticinin, beğenmediği elemanlarla çalışmama hakkı yok mu?



Futbol takımlarındaki oyuncu alma/ gönderme işlemine ses çıkarmıyoruz da, konu medya olunca niye vaveyla kopuyor?



İşten çıkarılan arkadaşlarımızın kırgınlığını ve mücadelesini gayet iyi anlıyorum da...



Kendileri de zamanında işten eleman çıkarmış olan meslektaşların atıp tutmasına ne demeli?

Onlarınki düpedüz ikiyüzlülük!





