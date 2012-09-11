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Gazetecilik yapmayan 416 kişiye neden basın kartı verildi?

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürünün makam şoförü yalnız değilmiş!

11 Eylül 2012 19:03

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin verdiği yazılı soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın verdiği bilgiler basın kartıyla çok tartışılan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürünün makam şoförü Bekir Eryılmaz’ın yalnız olmadığını gösterdi. Arınç, halen memur, işçi, hatta üniformalı askerler de dâhil olmak üzere kamu sektöründe görev yapan ama “gazetecilik”  yapmayan 416 kişinin “Sarı Basın Kartı”  taşıdığını bildirdi.

 

Makam şoförünün basın kartı iptal edildi

 

CHP’li Ekşi, “ Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünün makam şoförü Bekir Eryılmaz’ın “Sürekli Basın Kartı” nihayet “iptal” edildi. Bekir Eryılmaz’ın 19 Haziran 1997 tarihinden beri (15 senedir) “Sarı Basın Kartı” taşıdığı bu soru yanıtlanırken ortaya çıktı”  dedi.  Arınç,  Ekşi’nin, “ Kamu kurumu mensuplarından kimlere “Basın Kartı” verilmektedir?” sorusuna şu yanıtları verdi: Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile onun yanında çalışan 25 kişiye;TBMM’de Genel Evrak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanına, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne ve bu birimde çalışan 10 görevliye; Başbakanlık Basın Müşaviri ile Halkla İlişkiler Daire Başkanına ve Başbakanlık Müsteşarı tarafından önerilen basınla doğrudan ilgili 25 kişiye;Genelkurmay Başkanlığında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı ile bu birimde çalışan 7 görevliye, Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda, birimin amirine ve bu birimde çalışan 2 görevliye;Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş valiliklerde bu birimin sorumlusuna;Basın İlan Kurumunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve genel Müdür Yardımcılarına, İl Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere; belli koşuları taşıyan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki basın ve halkla ilişkiler sorumlusu” olarak görev yapanlara”.

 

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