Gazetecilerin mektuplarına yasak!

T24 - Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yaşadıkları hak gaspları ve işkenceleri gazetecilere aktarmak isteyen tutukluların mektuplarına cezaevi idaresi tarafından ‘sakıncalı’ denilerek el konuldu iddia edildi.



Birgün gazetesinden Zeynep Kuray'ın haberine göre, Mektuptaki bilgiler, gazetecilere postalanan ve fakslanan mektuplara uygulanan ‘sakıncalı’ muamelesi aylardır devam ediyor. Geçen hafta 16 tutuklu ve hükümlünün, aralarında Derya Sazak, Nuray Mert, Umur Talu, Hüseyin Akyol, Özgür Mumcu ve Yıldırım Türker gibi yazarların da bulunduğu birçok gazeteciye göndermek istediği mektuplara ‘sakıncalı’ damgası vurularak el konuldu.Söz konusu yasak tutsak Hüsamettin Yavuz’un gönderdiği mektup ve cezaevi idaresinin konuyla ilgili yazısıyla ortaya çıktı.





Aynı tarihte jet karar!



Cezaevi Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı, son olarak, yaşanan insan hakları ihlallerini bir rapor halinde muhabirimize göndermek isteyen tutuklu Hüsamettin Yavuz’un mektubunu sakıncalı görerek engelledi. Daha sonra Yavuz’un muhabirimize bir başka mektubuyla birlikte gönderdiği cezaevi idaresinin konuyla ilgili 05.09.2011 tarihli vermiş olduğu kararında el koyma gerekçesi şöyle ifade ediliyor:

“Ceza infaz kurumumuzda tutuklu olarak kalmakta olan Hüsamettin Yavuz’un Zeynep Kuray’a gönderdiği mektup 05.09.2011 tarihinde kurum mektup okuma komisyonu tarafından sakıncalı bulunarak, disiplin kuruluna tevdi edilmiştir. Söz konusu mektubun incelenmesi neticesinde ulusal basın organlarına yazılan mektupta henüz yargı aşamasında olan kesinleşmemiş kararlar ve bilgileri kullanarak yanlış bilgi vermek suretiyle kuruma ve kurum çalışanlarına karşı kamuoyu oluşturmaya yönelik ibareler bulunduğu anlaşılmıştır.”

Cezaevi idaresinin resmi yazısında Hüsamettin Yavuz’un mektubu göndermek istediği 05.09.2011 tarihiyle kararın verdiği tarihin olması ise dikkat çekiyor. Tarihlere bakılırsa cezaevi idaresi jet hızıyla ‘sakıncalı’ kararı çıkarabiliyor.





‘Gerçeklerin duyulmasını engellemeye çalışıyorlar'



Mektubunda konuyla ilgili bilgi veren Yavuz, hapishane idaresinin mektuplara el koyma kararının arkasında duracak yüreklilikten yoksun olduğu için topu mahkemeye attığını belirterek, şunları ifade ediyor:

“Bizim mektuplarımız fiilen, mahkeme kararı olmadan el konuluyor. Alıcıya her türlü manevrayla gönderilmiyor. Zaten de mahkemenin sakıncalı olup olmadığının kararını alması, en az 4-5 ay süreceği için gönderdiğimiz mektuplar da güncelliğini yitirmiş olacaktır. İdarenin bu kararları tamamen keyfi ve hukuksuzdur. Yanlış bilgi yazdığımızı iddia eden hapishane idaresi yazdıklarımızın tek satırının yanlış olduğunu ispatlayamaz. Bunu yapabilecek olsalardı, zaten bu yollara başvurmazlardı, iddialarımıza yer veren gazeteciye tekzip ettirebilirlerdi. İşte ancak böylesi acizce yönetmelerle, gerçeklerin duyulmasını engellemeye çalışmışlardır.”





Sakıncalı listedekiler:



Kocaeli 1 Nolu F tipi Cezaevi’nden gazetecilere gönderilmek istenilen “sakıncalı” mektup listesinden bazı örnekler şöyle:

*Erzat Çifçi’den Nuray Mert’e,

*Mecit Şahinkaya’dan BirGün Gazetesi’ne,

*Baran Furkan Gül’den Özgür Mumcu’ya,

*Tayfun Taç’tan Yaşar Seyman’a,

*Efdal Bayram’dan Ezgi Başaran’a,

*Özkan Yılmaz’dan Yıldırım Türker’e,

*Ceyhun Bay’dan Umur Talu’ya.









