-GAZETECİLERİN ISPARTASPOR EYLEMİ ISPARTA (A.A) - 07.09.2010 - Ispartalı gazeteciler, Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Ispartaspor'a sahip çıkılması için eylem yaptı. Isparta Belediye binası önünde toplanan ve üzerlerinde yeşil-pembeli ekibin formaları bulunan bir grup gazeteci, makinelerini yere bıraktı. Ispartalı muhabirler adına açıklama yapan Demokrat Gazetesi Spor Yazarı Yunus Özler, Ispartaspor'un bugün hak etmediği bir durumda olduğunu söyledi. Ispartaspor'un 1967 yılında büyük uğraşlar sonucu kurulduğuna ve 43 yıllık tarihinde amatör kümeye düşmediğine işaret eden Özler, geçen pazar günü takımın tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını aktardı. Eski futbolcu ve teknik heyete olan borçlardan dolayı Futbol Federasyonu tarafından Ispartasporlu futbolcuların lisanslarının askıya alındığını anlatan Özler, ''2010-2011 futbol sezonunun açılış maçında Kırklarelispor karşısına 10 kişi ile çıkılması tarihe kara bir leke olarak geçecektir'' dedi. Ispartaspor'un, profesyonel futbol ligindeki tek temsilcileri olduğunu belirten Özler, Isparta'nın tanıtımını yapan yeşil-pembeli ekibe günden güne ilginin azaldığına işaret etti. Özler, şöyle konuştu: ''Futbolcuların yaptığı mücadeleyi şehrin büyükleri başta olmak üzere tüm kentin görmemesi, biz basın mensuplarını oldukça üzüyor. Bu sezon başında transfer edilen futbolcuları sahaya çıkartmamak ve o gencecik, pırıl pırıl oyuncuların futbol hayatıyla oynamak da bu şehrin ayıbıdır. Sonuç olarak Ispartaspor ligin ilk maçına, yaşanan sorunlar yüzünden eksik çıkmak zorunda kaldı. Taraftar sitemli, biz basın mensuplarının içi kan ağlıyor.'' Özler, Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, milletvekilleri ve işadamlarını takıma sahip çıkmaya çağırdı.