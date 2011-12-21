Gazetecileri Koruma Komitesi tutuklu gazetecileri ziyaret edecek







Hülya Karabağlı





T24/ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ABD merkezli Committee to Protect Journalist'in (CPJ) yöneticilerinin, Ocak-Şubat 2012'de Türkiye'ye gelip duruşmaları izleyip, cezaevindeki gazetecileri ziyaret edeceklerini söyledi.



CHP heyeti ile birlikte geçen hafta ABD’de Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ile görüşen İstanbul Milletvekili Umut Oran, son olarak 40’a yakın gazetecinin daha gözaltına alınmasıyla CPJ’nin tavrını sertleştirdiğini bildirdi.



Son gözaltılar üzerine CPJ’nin yeni bir açıklama yaptığını anımsatan Oran, “Bizim çağrımız üzerine CPJ yöneticileri, Ocak-Şubat 2012’de Türkiye’ye gelip duruşmaları izleyip, cezaevindeki gazetecileri ziyaret edecek. CPJ, raporlarının daha mürekkebi kurumadan Türkiye’de 40 gazetecinin daha gözaltına alındığı haberini alınca ne demek istediğimizi çok daha iyi anlamışlardır herhalde” dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Umut Oran, “Bu ülke insanların, bir sabah uyandığında garip suçlamalarla kodese tıkıldığı bir ülke olamaz. AKP, 21. yüzyılın Türkiyesi'nde geri kalmış bir zihniyetle, yasakçı, sansürcü, faşist bir siyaset anlayışı ile ülkenin geleceğini karartıyor. Ama bu böyle gitmez, gitmeyecek. AKP’nin tüm bu baskıları misliyle geri dönecek ve bizzat AKP’yi vuracaktır” dedi.







CPJ’YE göre, Türkiye dünyada altıncı sırada



Tutuklu gazetecilerle ilgili raporları hakkında New York’ta CPJ yönetimiyle görüştüklerini belirten Oran, tüm dünyada 179 gazetecinin tutuklu olduğunu belirten CPJ Genel Direktörü Joel Simon’ın demokratik bir ülkede 8 gazetecinin tutuklu olmasının kabul edilemeyeceğini ifade ettiğini aktardı. Oran, “Bırakın Türkiye’de sayıları 100’ü aşan tutuklu gazetecileri, bu 8 kişilik liste dahi Türkiye’yi OECD ve AB ülkeleri arasında en kötü durumdaki ülkelerden birisi yapıyor. CPJ raporuna göre dünyada en fazla tutuklu gazetecinin olduğu 6. ülke Türkiye. Yine de hükümet bunun üzerine büyük bir sevinç gösterisi yaparak CPJ’nin raporundaki bu 8 sayısını kullanarak, “işte gördünüz mü ‘sadece’ 8 gazeteci tutuklu” dedi. Sadece dedikleri, dünyanın en kötü durumdaki 6. ülkesi olmamız” dedi.









