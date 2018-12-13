Gazetecileri Koruma Komitesi: Dünya üzerinde en çok tutuklu gazeteci bulunan ülke Türkiye

T24

Dünya çapında tutuklu gazeteci sayısı rekor sayılara yaklaştı. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) yayımladığı bir araştırmaya göre dünyada şu anda tutuklu bulunan 251 gazeteci bulunuyor. Raporda Türkiye'nin, 'devlete karşı suç işlemek" gerekçesiyle tutuklanan 68 gazeteci ile basın özgürlüğünün en sınırlı ülke olduğu belirtildi.

Reuters'ın Gazetecileri Koruma Komitesi'nden aktardığına göre dünya çapında tutuklu bulunan gazetecilerin yarısından fazlası Türkiye, Çin ve Mısır'da bulunuyor.

Rapora göre dünyada en çok tutuklu gazeteci bulunan ülke Türkiye. CPJ'nin belirttiğine göre Türkiye'de 'develete karşı suç işlemekten' en az 68 tutuklu gazeteci bulunuyor. Bu verilere göre Türkiye'de Çin, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden daha fazla tutuklu gazeteci bulunuyor.

Raporun yazarı dünya çapında birçok gazeteceinin tutuklanmasını "Bu artık normalleşti" diyerek değerlendirdi. 2018 dünyada en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu 3. yıl oldu.