Gazetecileri Koruma Komitesi: Türkiye yabancı gazetecilere düşmanca davranıyor

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Türkiye hükümetini uluslararası gazetecilere karşı daha anlayışlı olmaya çağırdı.

CPJ, Andy Spyra isimli Alman fotoğrafçının ülkeye girişinin engellenmesi ve Güneydoğu’da çalışan serbest gazeteci Fréderike Geerdink’in terör suçuyla yargılanması üzerine bir açıklama yaptı.

CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova tarafından yapılan açıklamada, fotoğrafçı Spyra’nın ‘Ermeni Soykırımı’ anma programlarını takip etmek için geldiği ve Hollandalı gazeteci Geerdink’in ise Kürt azınlıklar üzerine çalıştığı belirtilerek, “Türkiye uluslararası gazetecilere, özelliklede Ermeni ve Kürt meseleleri gibi hassas konular üzerine çalışanlara karşı düşmanca bir tavır sergilemektedir.” denildi. Ognianova, “Türk yetkilileri, gazetecilerin işlerini özgürce yapmalarına izin vermeye çağırıyoruz” dedi.

Açıklamada, Spyra’nın, Ermeni Soykırımı’nın 100. yılını takip etmek için Türkiye’ye geldiği ancak yetikililer tarafından bir gece havaalanında tutulduktan sonra Almanya’ya geri gönderildiği belirtildi. Türk yetikililerin geri gönderme sebebi olarak ise Spyra’nın ‘aşırı İslamcı’ bağlantıları olduğunu iddia ettiği vurgulandı.

Serbest gazeteci Fréderike Geerdink ise sosyal medyada ve köşe yazılarında "PKK ve KCK propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanıyor.