-Gazetecileri kaçıran 2 kişiye ömür boyu hapis BAĞDAT (A.A) - 24.09.2011 - Irak'ta, 2005 yılında Romanyalı 3 gazeteciyi kaçıran 2 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi. Irak Yüksek Mahkeme Konseyi Sözcüsü Abdülsettar Bayraktar, 2005 yılında 3 Rumen gazeteciyi kaçıran 2 kişinin ömür boyu hapse mahkum edildiklerini belirtirken, hükümlülerin kimliklerine ilişkin bilgi vermedi. Romanya'nın Irak'taki birliklerini geri çekmesi talebiyle kaçırılan Rumen gazeteciler, yaklaşık 2 ay esir tutulmuştu. Irak'ta ayrıca, bugün Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Mazin Abdülvahab'ın, silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi. Polis, Abdülvahab'ın, başkent Bağdat'ın El Camiya semtinde susturuculu silahlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da, Abdülvahab'ın ölüm haberini doğruladı.