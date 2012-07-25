'Gazetecileri ev sahibi yapma' vaatleri Meclis gündeminde

Hülya KARABAĞLI/ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın, ‘gazetecilere hizmet pasaportu verilmesi’, ‘ evi bulunmayan gazetecilerin ev sahibi olmaları için TOKİ ile sözleşme imzalanması” açıklamalarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Bu etkinlikler için hangi yetkiyle hangi kamu kaynağı kullanılmaktadır?” dedi.

Ekşi, önerge gerekçesinde, Atalay’ın vaatlerini tek tek sıraladı ve “ gazetecilere hizmet pasaportu verilmesi’, ‘evi bulunmayan gazetecilerin ev sahibi olmaları için TOKİ ile sözleşme imzalanması’, ‘Sansürün kaldırılmasının 104’üncü yıldönümü dolayısıyla 22, 23 ve 24 Temmuz 2012 tarihlerini içine alan ve ‘iftar’ ile ‘sahur’ ikramlarını da içeren 3 günlük ‘Basın Bayramı’ düzenlenmesi gibi projeler açıklamakta, vaatlerde bulunmakta ve etkinlikler düzenlemektedir” dedi. Kurum, yasasında genel müdürlüğe verilen yetkiler arasında , genel müdürün sıraladığı proje, taahhüt ve etkinlikleri üstlenmesine izin veren hiçbir hüküm bulunmadığına dikkat çekti. Ekşi’nin, Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

-Bu etkinlikler için hangi yetkiyle hangi kamu kaynağı kullanılmaktadır?

-Sayın Genel Müdürün ‘gazetecilere hizmet pasaportu alma’ ve ‘evi olmayanları ev sahibi yapma’ türünden çabaları, kendi rolünü meslek kuruluşlarının rolüyle karıştırmak anlamına gelmiyorsa, hangi amaca hizmet etmektedir?

-Yasanın 50. Maddesine göre cezai işlemler yönünden ‘Devlet Memurları’ hakkındaki hükümlere tabi olan genel müdürün, yetkilerinin sınırlarını aşmaması hususunda kendisine bir uyarı yapılmış mıdır?

-195 sayılı yasanın 2. Maddesinin Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne verdiği görevlerden:Basının makine, kağıt, mürekkep gibi ihtiyaçlarını karşılamak,Süreli yayınlara (mevkutelere) en çok 5 yıl vade ile kredi açmak, Niteliği yönetmelikçe belirlenmiş –sadece- YARDIMA MUHTAÇ gazetecilere katkı sağlamak için ‘her türlü sosyal teşebbüslerde bulunmak’ şeklindeki görevin, yukarıda sayılanlarla ilgisi nedir?

-Basın İlan Kurumu 2011-2012 yıllarında kaç gazeteciye ‘borç’ vermiştir?

-Basının –ve basın mensuplarının- gelişmesi için etkinlikler, bilimsel toplantılar, seminer ve sempozyum türü organizasyonlar düzenlemesi yasa tarafından emredilen Genel Müdürlüğün 2011 ve 2012 yıllarında bu türden faaliyetleri var mıdır? Varsa, nerede ne zaman yapılmış, kimler katılmıştır?

-Basın İlan Kurumu Genel Müdürüne yapılan aylık ve varsa diğer ödemelerin net ve toplam tutarı nedir?

-Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyelerine yapılan aylık ödeme tutarı nedir?

-Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyelerine ne miktarda ödeme yapılmakta, hangi giderleri karşılanmaktadır?

-Basın İlan Kurumu şubesi bulunan illerde gazetelere verilen resmi ilan ödemelerinden ‘Kurum personeli maaşına destek’ veya başka bir isim altında kesinti yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa oran –veya miktar- nedir? Bu kesinti hangi yasal dayanağa göre yapılmaktadır?