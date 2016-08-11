Gazetecilere yurt dışına çıkış için 'evrak şartı' getirildi

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, "Gri pasaportla yurt dışına çıkacak gazetecilerin, 'basın kartı taşıyan bu gazetecinin yurt dışına çıkışında sakınca yoktur' ifadesini içeren yazıyı, BYEGM'den alması şartıyla, yurt dışına çıkışına izin veriliyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, gazetecilerin yurt dışına çıkışlarıyla alakalı OHAL çerçevesinde aldığı yeni kararı bulunduğunu, bu kapsamda havalimanlarına bir yazı gönderildiğini belirten Okutan, şunları söyledi: "Bundan böyle gri pasaportla yurt dışına çıkacak gazetecilerin, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden aldıkları ve 'basın kartı taşıyan bu gazetecinin yurt dışına çıkışında sakınca yoktur' ifadesini içeren yazıyı BYEGM'den alması şartıyla, yurt dışına çıkışına izin veriliyor.



Elinde pasaportu bulunan gazetecilerin yurt dışına çıkmadan önce mutlaka bu evrakı genel müdürlüğümüzden alması gerekiyor. Arkadaşlarımız gidiyor, mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyetin yaşanmaması için bu yazıyı, zamanında almalarını önemle rica ediyoruz."

Okutan, şu an için bu uygulamanın OHAL süresi boyunca geçerli olacağını, sonrasına ilişkin alınmış bir karar olmadığını kaydetti.

Gazeteciler, yurt dışına çıkmak için BYEGM'den yazı alacak

BYEGM'nin resmi internet sayfasında konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, basın kartı sahibi basın mensuplarının yurt dışına çıkışlarında kolaylık sağlanması amacıyla, gri pasaport almalarının temini için Genel Müdürlük tarafından yurt dışı görev onayı düzenleniyor.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 23 Temmuz'da konuya ilişkin yazısında, hizmet damgalı pasaport hamillerinin yurt dışına çıkışlarında, görevlendiren kamu kurumunca düzenlenecek olan "pasaport hamilinin yurt dışına çıkmasına mahsur olmadığına ilişkin bir yazının ibraz edilmesi halinde, çıkış işlemleri yapılacak.

Bu bağlamda, BYEGM tarafından adlarına yurt dışı görev onayı düzenlenerek hizmet damgalı pasaport alan basın kartı sahibi basın mensuplarının, yurt dışına seyahat planlamalarında Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle, bu yazıyı talep etmeleri gerekiyor.

Basın mensuplarından gelen taleplere ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde, durumu uygun görülenlere, "yurt dışına çıkışlarına engel bulunmadığına dair bir yazı" düzenlenerek veriliyor.