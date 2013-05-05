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Gazetecilere yönelik andıç 28 Şubat iddianamesinde

Aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan, Mehmet Ali Birand’ın da bulunduğu gazetecilere yönelik andıç 28 Şubat iddianamede tam metin olarak yer aldı

05 Mayıs 2013 14:37

Gazetecilere yönelik psikolojik hareketin nasıl uygulanacağına dair hazırlanan andıç, 28 Şubat iddianamesine girdi. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Mehmet Ali Birand gibi isimlere yönelik fişlemelerin yer aldığı andıç, bin sayfalık iddianamede tam metin olarak yer aldı.

Ankara TMK. 10. Maddesi’yle Yetkili Cumhuriyet Savcıları Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin tarafından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan bin sayfalık 28 Şubat iddianamesiyle çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Arzu Yıldız’ın Taraf gazetesindeki haberine göre, 28 Şubat sürecinde aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan, Mehmet Ali Birand’ın da bulunduğu gazetecilere yönelik andıç iddianamede tam metin olarak yer aldı.

Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ın Hulki Cevizoğlu’nun sunduğu bir televizyon programında sarf ettiği “28 Şubatpost modern bir darbedir” sözlerini iddianameye itiraf olarak ekleyen savcılar, soruşturma kapsamında ifade veren ve serbest kalan şüphelilerden bir kısmının 28 Şubat’ın bir darbe olduğu konusundaki beyanları ve emir komuta zinciri içerisinde yaptıklarına dair itirafları da kayda geçti.

 

Generallere müebbet

 

28 Şubat soruşturması kapsamında altı kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, 1.Ordu Komutanı Yalçın Ataman, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genel Sekreter Erol Özkasnak, YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz’ün de aralarında bulunduğu sanıklar için “Anayasayı ihlal ve darbe yapmak” suçundan 765 sayılı Kanun’un 147. Maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı arasında yapılan görüşmelerin tutanakları da iddianamede yer aldı. Tutanaklara göre; Karadayı, Refah-Yol hükümetinin “irticai faaliyetler” içerisinde bulunduğunu, ordunun bu durumdan rahatsız olduğunu Demirel’e iletti. Demirel, Karadayı’nın sözlerine, hükümetin devrilmesi gerektiğini tasvip eden sözlerle karşıladı. Demirel’in, “Hassasiyetiniz de haklısınız. Ordu bizim gözbebeğimiz” yanıtını verdiği öğrenildi.

 

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu da var

 

İddianamede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 28 Şubat sürecinde SKK’nın başında olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fişleme notları da iddianameye yansıtıldı. Gökçek ve Erdoğan irticacı olarak fişlenirken, Kılıçdaroğlu’da SKK kadrosunu değiştirmesiyle askerin hedefi oldu.

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