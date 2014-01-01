Gazetecilere yeni yıl hediyesi: Baret!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 2013'ün son gününde Taksim'de görev yapan gazetecilere yılbaşı hediyesi olarak baret dağıttı.

Yılbaşı gecesi çalışan gazetecilerle Taksim Meydanı’nda saat 18.00’da buluşan TGS üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan protesto gösterileri sırasında gazetecilerin hedef alındığını belirten üyeler, bu nedenle baret dağıtma kararı aldıklarını belirttiler.

TGS'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bildiğiniz gibi, en son 31 Mayıs’ta birçok gazeteci arkadaşımıza yine saldırıda bulunuldu. Biz de bir nebze olsun korunmak adına en azından bir baret dağıtalım diye düşündük. Hem yeni yıl hediyemizi vermiş oluruz emekçi arkadaşlarımıza hem de böylelikle güvenliklerini sağlamış oluruz diyerek böyle bir şey yaptık”