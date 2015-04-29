Gazetecilere yeni Meclis kriteri

Meclis'te görev yapan gazetecilerin parlamento muhabir kartı, "TBMM'nin güvenliğini ve saygınlığını ihlâl edici eylem ve davranışta bulunmaları" halinde iptal edilebilecek.

TBMM'nin güvenliğini ve saygınlığını ihlâl edici davranışta bulunan basın ve yayın mensuplarının parlamento muhabiri kartlarının iptal edilebileceğine dair, "TBMM'de Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Mart 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikte, "TBMM’nin güvenliğini ve saygınlığını ihlâl edici eylem ve davranışta bulunan basın ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilgili İdare Amiri'nce iptal edilir. İptal gerekçesi ilgiliye ve kuruluşuna bildirilir” ifadesi var. Kartı iptal edilen muhabir TBMM yerleşkesinde çalışamayacak.