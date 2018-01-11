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Gazetecilere tepki gösteren yakınlarına 'Adam öldürmedik, tecavüz etmedik' dedi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, inşaat malzemelerini çalarken yakalanan İ

11 Ocak 2018 18:13

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, inşaat malzemelerini çalarken yakalanan İ.Ö. (30), adliyeye sevk edilirken, gazetecilere tepki gösteren yakınlarına \"Bırakın çeksinler. Herkes, işini yapsın. Adam öldürmedik, tecavüz etmedik. Ne olacak?\" dedi.
Hırsızlık olayı, dün akşam saatlerinde, Küçükberk Mahallesi\'nde inşaat halindeki binanın deposunda meydana geldi. İ.Ö.\'nün inşaat malzemelerini aldığını görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malzemeleri minibüse yükleyen İ.Ö.\'yü yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., adliye binasına getirilirken yakınları da adliye önündeki basın mensuplarına \'Çekmeyin\' diyerek, tepki gösterdi. İ.Ö. ise yakınlarına seslenerek, \"Bırakın çeksinler. Herkes, işini yapsın. Adam öldürmedik, tecavüz etmedik. Ne olacak?\" dedi.

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