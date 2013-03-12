Gazetecilere Silivri yolu yasaklandı

Ergenekon ve KCK davalarının görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kampüsü’nün Kınalı girişinden gazetecilerin girmesinin engellenmesine basın örgütleri tepki gösterdi.

Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e başvuru yaparak uygulamanın tek parti dönemini hatırlattığını ifade etti. Gazetecilere Özgür Platformu (GÖP)ise gazetecilerin haber alma özgürlüğünün zedelendiğini söyledi.

Engellenen gazetecilere gösterilen Jandarma Binbaşı İlçe Jandarma Komutanı Vekili Özer Küçükuysal imzalı belgede şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul 13, 15 ve 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 01-31 Mart tarihleri arasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü bitişiğindeki bağımsız girişi bulunan duruşma salonunda ve ayrıca kampüs içerisinde bulunan duruşma salonunda çeşitli davaların duruşmaları icra edilmektedir. Elde edilen duyumlara göre, duruşma salonlarının olduğu bölgeye çok fazla sayıda insan geleceği, bu durumun emniyet ve güvenlik açısından sakınca doğurabileceği düşünülmektedir."

Bianet'ye yer alan habere göre, dilekçede 1 Mart ile 31 Mart arasında duruşmanın yapılacağı günlerde ve gerektiğinde duruşmadan bir gün önce araç giriş ve çıkışlarının kapatılması istendi.

Güver: Engelleme eziyetin bir parçası

GÖP Dönem Başkanlığı’nı yürüten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Genel SaymanıGülseren Ergezer Güver şunları söyledi:

"Gazetecileri suçunu bilmeden içeri tıkan zihniyet, onlara destek olunmaması için elinden geleni yapıyor. Canlı yayın araçları bile giremedi. Bu da eziyetin bir parçası. Halktan gelenlerin sayısında önemli bir azalma var; ama biz gazetecilik meslek örgütlerini yıldıramayacaklar. Meslektaşlarımıza sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'Birgit: Tek parti dönemi uygulaması gibi'

Basın Konseyi Başkanı Birgit ise Bakan Ergin’e yaptığı başvuruda engellemenin haber alma özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

“Silivri ilçe sınırları içinde konuşlanan Bakanlığınızın Ceza ve Tutuk evleri Yerleşkesinde görülmekte olan Mahkemelerin aleniyetini göz göre göre ihlale kalkışan Silivri İlçe Jandarma Komutanı 1946 tek parti döneminin çağdışı uygulamalarını hortlatmıştır. Bu uygulama sadece antidemokratik olmakla kalmamakta, aslında sanık yakınlarının ve öteki isteyen kişilerin de bu davaları izleyerek adaletin nasıl tecelli edeceğini öğrenmek ve aynı zamanda halkın haber alma hakkını da önlemeyi amaçlamaktadır. Bu uygulamanın 12 Mart 1972 darbesi sırasında kurulmuş olan Askeri Mahkemeleri bile aratacağını, o darbenin yıldönümünde Size iletmek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Birgit Ergin’den Hakimler Yüksek Kurulu Başkanı olarak duruma el koymasını istedi.