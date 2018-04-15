Gazetecilere savunma desteği için Basın Avukatları Ağı kurulacak

Türkiye’de önemli ifade özgürlüğü ve basın davalarında görev yapan avukatlar, deneyim paylaşımı, davalar hakkında bilgi, dava izleme, raporlama ve ortak çalışma alanları belirleme gibi konuları konuşmak için Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Cezayir Restoran’da düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Derneğinin düzenlediği etkinlikte konuşan Avukat Veysel Ok, Türkiye genelinde bir Basın Avukatları Ağı kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Gazete Karınca’nın haberine göre, toplantının açılış konuşmasını yapan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Başkanı Evin Barış Altıntaş, MLSA’nın adalete erişim, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bilme hakkı konusunda çalışan bir grup gazeteci ve avukat tarafından kurulduğunu belirterek, “Temel amacımız gazetecilerle hukuku bir araya getirmek. Maalesef, Türkiye’nin son yıllardaki durumu nedeniyle bu gittikçe önem kazanıyor” dedi.

Derneğin kurucularından Av. Veysel Ok ise konuşmasında bu toplantıyı takiben bir yuvarlak masa buluşması ve Avrupa’daki meslektaşlarla buluşmalar düzenleneceğini söyleyerek, Türkiye genelinde bir Basın Avukatları Ağı kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Ok şunları söyledi: “Strateji, uluslararası savunuculuk, hak ihlallerinin rapor haline getirilmesi, kendi aramızda savunma desteği, taktik paylaşımı ve adalet erişimi yaygınlaştırmak için artık bir araya gelmeliyiz.”

MLSA’nın hem avukatlara hem de mağdurlara destek yönünde çalışmalarını anlatan Ok, uluslararası kurumların desteğinin yanı sıra Avrupalı hukukçuların Türkiye’deki gazetecilerin davalarında kolaylaştırıcı rol oynayabileceğinin ve bu yönde görüşmeler gerçekleştireceklerinin altını çizdi.