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GAZETECİLERE ''POLİSSİNİZ'' TEPKİSİ ADANA (A.A)

05 Haziran 2011 23:43

-GAZETECİLERE ''POLİSSİNİZ'' TEPKİSİ ADANA (A.A) - 05.06.2011 - Adana'da, eski BDP Genel Başkanı ve bağımsız Hakkari milletvekili adayı Selahattin Demirtaş'ın katıldığı mitingde partililer, bazı gazetecileri ''polissiniz'' diyerek alana almadı.  BDP'nin desteklediği bağımsız aday Murat Bozlak'a destek vermek amacıyla Dağlıoğlu Mahallesi Karasu Kavşağı'nda düzenlenen ve eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da konuşma yapacağı miting öncesi gazeteciler, alan kenarında bulunan platformun yakınında beklemeye başladı. Mitingi takip eden gazetecilere bazı partililer tanıtım kartı sorup, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı muhabirlerinin de  bulunduğu bazı gazetecileri, polis oldukları gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Kadınların ve çocuklardan oluşan bir grup ise alandan uzaklaşan gazetecileri takip edip, terör örgütü elebaşısı lehine sloganlar atarken, gruptan bazıları Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Arslan Polis Merkezi'ni taşladı.

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