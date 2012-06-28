Gazetecilere Özgürlük Platformu'ndan eylem çağrısı

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), 29 Haziran 2012 Cuma günü İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde “Zindanlar Boşalsın – Gazetecilere Özgürlük” adı altında bir yürüyüş düzenleyecek.

İstiklal Caddesi’nin Tünel çıkışından saat 19.00’da başlayacak olan “ZİNDANLAR BOŞALSIN” yürüyüşü, saat 20.00’de Taksim Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasıyla sona erecek.

Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun açıklaması şöyle:

Basın özgürlüğünün, sadece gazetecilere ait bir özgürlük talebi olmadığının bilincindeyiz.

Basın özgürlüğü, halkın gerçekleri öğrenme hakkına saygı talebidir.

Basın özgürlüğü, halkın her kesiminin –şiddet çağrısı ve nefret söylemi içermemek kaydıyla– en aykırı fikirleri bile ifade etme ve yayma hakkıdır.

Özgür olmayan bir basın, ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasının önünde bir engeldir.

Özgür basın olmadan özgür toplum da olamaz.

O nedenle, tüm yurttaşları, “Gazetecilere Özgürlük” yürüyüşü ve basın açıklamasına destek olmaya çağırıyoruz.

Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’ndan mağdur olan, yargılanan ve tutuklanan toplumun tüm kesimlerini, tutuklu ve hükümlü yakınlarını ve örgütlerini, yazarları, köşe yazarlarını, akademisyenleri, sanatçıları, avukatları, baroları, sendikaları, işçileri, memurları, işten atılanları, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri “ZİNDANLAR BOŞALSIN” yürüyüşüne katılmaya ve hep birlikte alanlarda dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.