Gazetecilere Özgürlük Platformu'dan Maliye Bakanı'na tepki

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) Dönem Başkanı Ahmet Abakay tarafından yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tutuklu gazeteciler için “bunlar terörist, örgüt üyesi” sözlerini eleştirerek, “Şimşek’in açıklaması iktidarın demokrasi kültüründen uzak olduğunu ortaya koyuyor” denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bir soru önergesine verdiği yanıtta, haziran 2013 tarihi itibarıyla cezaevlerinde “mesleğini gazeteci olarak beyan eden” tutuklu ve hükümlü sayısının 26 olduğunu, bu kişilerin “terör ve örgüt” suçları nedeniyle davalarının sürdüğünü belirtiyor.

Söz konusu Bakan, bu konuda daha önce Başbakan ve diğer bazı bakanların söylediği “bunlar terörist, örgüt üyesi” sözlerini yineleyerek aynı demagojilere sığınıyor.

Bu değerlendirme iktidar temsilcilerinin demokrasi kültüründen, basın ve ifade özgürlüğünden ne kadar uzak olduklarını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bakan Şimşek’in soru önergesine verdiği yanıt, Türkiye’de tutuklu gazeteci olmadığını ısrarla savunan iktidarın geldiği noktayı göstermesi açısından da ayrıca dikkat çekicidir.

Gazetecilerin, gazeteci olup olmadıklarına, yaptıkları iş, üretim içindeki yeri belirler. Bu kişilerin mesleklerine bakanlar, iktidarlar karar veremezler

Türkiye’de halen tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısı 60’ı aşmıştır. Bunların hepsi gazetecidir ve gazetecilik meslekleri ile ilgili eylemlerinden yargılanmaktadırlar ve bazıları bu nedenle hüküm giymişlerdir.

AKP iktidarının 2006 yılında daha da ağırlaştırdığı Terörle Mücadele Kanunu yürürlükte olduğu sürece yazı yazan, program yapan herkes terörist ve örgüt üyesi olarak mahkeme huzuruna çıkarılmaktadır. Bu artık olağan hale gelmiştir.

İktidar temsilcilerini, muhalif gördükleri gazeteci yazarlara düşman gibi görmekten vazgeçmeye, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet ediyoruz.

Gazetecilere Özgürlük Platformu

• Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği,

• Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB)

• Basın Enstitüsü Derneği – IPI Ulusal Komite (BED-IPI),

• Basın Konseyi,

• Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası(HABER-SEN),

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD),

• Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD),

• Dünya Yazarlar Birliği PEN Türkiye Merkezi,

• Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM),

• Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD),

• Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD),

• Gazeteciler Cemiyeti (Ankara),

• Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı,

• İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD),

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC),

• Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (KÜLTÜRÇEV),

• Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD),

• Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD),

• Turizm Çevre ve Kent Gazetecileri Derneği (TURÇEV),

• Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD),

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),

• Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF),

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS),

• Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD),

• Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB),

• Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS),

• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG).