Gazetecilere Özgürlük Platformu tutuklu meslektaşları için yürüyecek

Tüm Avrupa’da her 5 Kasım’da “Gazetecilik İçin Ayağa Kalk” sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun (GÖP) öncülüğünde bugün Tünel’den Taksim’e yürüyüş yapılacak.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Belçika Profesyonel Gazeteciler Birliği (AGJPB) öncülüğünde yarın Avrupa Parlamentosu’nun Brüksel’deki binası önünde Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle eylem gerçekleştirilecek.

GÖP tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm kurum ve kuruluşlara karşı, yalnızca protesto etmek değil çözüm için dayanışma ve güç birliğini geliştirmek için çağrı yapıldı.

Tünel’de bugün saat 12.00’de toplanacak olan gazeteciler, saat 12.30’da Taksim’e doğru yürüyüşe geçecek. Gazeteciler, tutuklu meslektaşlarının durumuna, TCK, TMK ve özel yetkili mahkemeler sorununa dikkat çekecek.

AFP, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin durumunu ve tepkileri haberleştirdi. AFP’nin haberine göre 30’dan fazla ülkede 310 bin kadar gazeteciyi temsil eden EFJ, “Gazetecilik İçin Ayağa Kalk” gününü, tutuklu bulunan 76 Türk gazetecisine adamayı kararlaştırdı. EFJ, AB nezdindeki Türk Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay’a gönderdiği mektupta, “Hükümetinizin gazetecilik mesleğini yaparlarken tutuklanan hapisteki bütün gazetecileri serbest bırakmasını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine aykırı olarak Terörle Mücadele Yasası’nın gazetecilere uygulanmasına son vermesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

EFJ ve AGJPB öncülüğünde yarın Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle AP binası önünde bir eylem yapılacak. Eylemde tutuklu gazetecilerin yazılarından oluşan Tutuklu Gazete’nin İngilizcesi “Arrested Gazette” dağıtılacak.