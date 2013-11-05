T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazetecilere Özgürlük Platformu tutuklu gazeteciler için yürüdü

Tutuklu gazetecilere özgürlük istenen eylemde ağır işleyen adalet mekanizmaları ve hukuksuzluklara dikkat çekildi

05 Kasım 2013 23:37

Gazetecilere Özgürlük Paltforumu (GÖP) Avrupa’da “Gazeteciler için ayağa kalk” günü olarak kabul edilen 5 Kasım’da “5 dakikada 1 adım” eylemi yaptı. Eylemde, tutuklu gazetecilere özgürlük istenirken ağır işleyen adalet mekanizmaları ve hukuksuzluklara dikkat çekildi.

Taksim Galatasaray Meydanı’nda saat 11.00’da başlayan "5 dakikada 1 adım" eylemine Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yanı sıra diğer basın örgütleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren eylemde GÖP dönem başkanı ve ÇGD Başkanı Ahmet Abakay’ın yaptığı açıklamada, “62 gazeteci yıllardır haksız ve hukuksuz şekilde cezaevlerinde bulunuyor. Bu konuda verilen kararlar adalete değil iktidarın isteklerine göre şekilleniyor. Terörle Mücadele Kanunu en iyimser, en doğal yazı, haber, eleştirileri bile terör örgütü üyeliği propagandası kapsamına sokmaktadır” dedi.

Gazeteci - yazar Soner Yalçın ise, “Haber yaptığınız için sizi cezaevine atıyorlarsa orada ne adalet arayın ne gazetecilik arayın. Bizim başımıza gelen budur arkadaşlar. Bunun için sadece bir tek şey yapabiliriz. Bizim tek bir örgütümüz var. Bu örgütlü mücadeleyi sürdürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Gazetecilere Özgürlük Paltforumu5 dakikada 1 adımsoner yalçınahmet abakay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24