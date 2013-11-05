Gazetecilere Özgürlük Platformu tutuklu gazeteciler için yürüdü

Gazetecilere Özgürlük Paltforumu (GÖP) Avrupa’da “Gazeteciler için ayağa kalk” günü olarak kabul edilen 5 Kasım’da “5 dakikada 1 adım” eylemi yaptı. Eylemde, tutuklu gazetecilere özgürlük istenirken ağır işleyen adalet mekanizmaları ve hukuksuzluklara dikkat çekildi.

Taksim Galatasaray Meydanı’nda saat 11.00’da başlayan "5 dakikada 1 adım" eylemine Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yanı sıra diğer basın örgütleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren eylemde GÖP dönem başkanı ve ÇGD Başkanı Ahmet Abakay’ın yaptığı açıklamada, “62 gazeteci yıllardır haksız ve hukuksuz şekilde cezaevlerinde bulunuyor. Bu konuda verilen kararlar adalete değil iktidarın isteklerine göre şekilleniyor. Terörle Mücadele Kanunu en iyimser, en doğal yazı, haber, eleştirileri bile terör örgütü üyeliği propagandası kapsamına sokmaktadır” dedi.

Gazeteci - yazar Soner Yalçın ise, “Haber yaptığınız için sizi cezaevine atıyorlarsa orada ne adalet arayın ne gazetecilik arayın. Bizim başımıza gelen budur arkadaşlar. Bunun için sadece bir tek şey yapabiliriz. Bizim tek bir örgütümüz var. Bu örgütlü mücadeleyi sürdürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.