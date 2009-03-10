Gazetecilere kıdem tazminatı müjdesi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, gazetecinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ücretinin zamanında ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini fesheden gazeteciye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay bugüne kadar gazetecinin haklı fesih yapamayacağı, ancak işverenin işten atması halinde kıdem tazminatı alabileceğine hükmediyordu.





Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 14 Nisan 2008 tarihinde verdi. 2’ye karşı 3 oyla verilen karar gazeteciler için büyük önem taşıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu kararını ardından ücreti geç ödenen veya ödenmeyen, fazla mesai ücreti ödenmeyen, sosyal güvenlik primi eksik veya hiç ödenmeyen gazeteciler haklı fesih yaparak kıdem tazminatı alabilecek.



İşte mahkemenin kararı



Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ilgili kararını önemli bölümü şöyle:



“İşverenin ücret ödeme, işçiyi koruyup gözetme, eşit davranma borcu gibi borçları,iş sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinde ‘ işçinin muhik sebeblerin bulunması halinde ihbar olmaksızın iş sözleşmesini feshedebileceği, akti icra etmemekte haklı gösteren her halin muhik sebeb olduğu, aynı yasanın 345. maddesi uyarınca da, muhit sebebler ile bir tarafın akte riayet etmemesinden ibaret olduğu takdirde bu tarafın diğer taraf, onun akit ile müstahak iken mahrum kaldığı feri menfaatlerde nazara alınmak üzere tam bir tazminat itasıyla mükellef olacağı’ açıkça düzenlenmiştir.



Borçlar Kanunu, Genel Kanun’dur. Bu kanun ise Basın İş Kanunu arasında genel-özel kanun ilişkisi olduğu açıktır. Özel kanunda düzenleme olmaması halinde ,genel kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği tartışmasızdır.



Ücretin zamanında ödenmemesi iş sözleşmesinin açıkça ihlali ve muhik bir nedendir. Kanunda ücretin özel bir biçimde korunması ve geç ödenmesinden dolayı günlük yüzde 5 fazla ödeme öngörülmesi, muhik nedenle fesih olanağını ortadan kaldırmaz.



Ayrıca yukarıda açıklandığı gibi, açık boşluk halinde somut olaya uygulanacak kuralın tespiti için yorum yapıldığında ve kıyas yoluna başvurulduğunda, öncelikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II.e maddesinin kıyasen uygulanması yerinde olacaktır. Basın İş Kanunu’na tabi çalışan işçinin ücretinin zamanında ödenmemesi nedeniyle sözleşmesinin bildirimsiz feshinde belirtilen hükümler nedeniyle kıdem tazminatı hak kazandığının kabulü gerekir. Mahkemece haklı nedenle basın iş çalışanını iş sözleşmesini feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazanması haklı nedenle basın iş çalışanının iş sözleşmesini feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazanması gerektiği yönündeki gerekçesi açıklanan hukuksal olgular nedeni ile doğru bulunmuştur.”







