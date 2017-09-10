"Gazetecilere 'İstismarı yazmayın' diye baskı yapıyorlar"

Adıyaman Besni’de Süleymancıların yurdunda yaşanan cinsel istismarın ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin yayın yasağı gelirken, kentte bulunan "tarikatçıların, AKP’lilerin ve resmi görevlerde bulunan üst düzey isimlerin söz konusu haberlerin yapılmaması yönünde yerel basın muhabirlerine baskı uyguladığı" öne sürüldü.

Cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Adıyaman Besni’de yerel basın, kendilerine yönelik 'ciddi bir baskı'nın olduğunu söylüyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş yaptığı açıklamada Adıyaman Valisi’nin yerel gazeteciler arayarak söz konusu konuda haber yapmamaları gerektiğini söylediğini aktardı. Birgün'den Can Uğur'un haberine göre Yarkadaş’ın iddialarını Adıyaman yerel basın çalışanları da doğruladı. Süleymancılar olarak bilinen tarikata ait yurtta yaşanan cinsel istismarın yankıları hâlâ sürüyor.

Gerger Fırat gazetesinden Özgür Boğatekin söz konusu haberin hemen ardından polislerin kendisine geldiğini söyledi. Boğatekin şöyle devam etti:

“Polisler geldiğinde resmi olarak bana verdikleri evrağı alacak bir sıfatının bulunmadığını kendilerine ilettim. Onlar da bana, ‘Bundan sonra haber yap da görelim’ dedi ve gitti. Daha önce de Gerger İmam Hatip Lisesi’nde yaşanan cinsel taciz olayını ortaya çıkardığımızda benzer baskılarla karşılaştık. Bize baskı uygulayanların çoğunluğunu AKP’liler oluşturuyor. Kendileri açısından sorun olan, her türlü olayın üzerini kapatmak istiyorlar. Resmi olarak yayın yasağı getiriyorlar o olmazsa kentteki siyasal ağırlıklarını kullanmaya çalışıyorlar.”

"Yandaş medya suskun"

Boğatekin kentteki AKP’ye yakın gazetelerin suskunluğunu da eleştirdi. Boğatekin, bunca olay yaşanırken gazetecilerin suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.



Kentte yerel basında çalışan ve ismini vermek istemeyen bir diğer gazetecinin yaptığı açıklama şöyle:

“Bu tarz olayları açığa çıkardığımızda hemen yayın yasağı geliyor. Ekonomik ve siyasi açıdan bizi baskı altına almaları ulusal basından daha kolay maalesef. Bunu bildikleri için kentteki AKP’li isimlerle resmi makamlarda bulunan isimler böyle durumlarda ciddi basınç oluşturuyor.”

“Valilik hem Süleymancıları koruyor hem de olayın üstünü örtmeye çalışıyor” ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş şöyle devam etti:

“Adıyaman’da hiçbir yerel gazete bu olayı yazamıyor. Polis, Süleymancıların kolluk kuvveti mi? İçişleri Bakanı bu rezalete ne diyecek merak ediyorum!”