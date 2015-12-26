Gazetecilerden tutuklu meslektaşları için 30 adımlık eylem

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül için tutukluluklarının 30. gününde 30 adımlık eylem yapılacak. Taksim Tünel’de saat 14.00’de başlayacak eylemde gazeteciler, 30 adımlık yürüyüş gerçekleştirecek.

Cumhuriyet’tin haberine göre gazetecilerin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Ne o TIR’ları Suriye’ye gönderen, ne o TIR’ları durduran, ne o fotoğrafları çekenler onlar. Erdem ve Can, toplumun haber alma hakkı kapsamında edindikleri bilgileri yazdılar. Yani işlerini yaptılar” denilen açıklamada, Dündar ve Gül’ün gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bir aydır Silivri Cezaevi’nin soğuk hücrelerinde tutulduğu ifade edildi.

Cezaevlerinde 34 tutuklu ve hükümlü gazetecinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: “Üstelik delilleri karartma ihtimalleri yok, çünkü tek delil, basılı Cumhuriyet Gazetesi nüshalarıdır. Ve kaçma şüphesi de söz konusu değil.

Gazeteciliğin ve meslektaşlarımızın uğradığı bu haksızlık karşısında susmak hiç birimize yakışmaz. Çünkü biz bu filmi Odatv Davası sırasında da görmüştük. O gün de ‘yansak da dokunacağız’ diyerek gazeteci arkadaşlarımızın özgürlüğü için sokaklara çıkmış, ‘kalemden kitaptan bomba olmaz’ demiş, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu haykırmıştık.

Bugün tarih tekerrür ediyor. Tutuklu gazetecilerin tutuksuz yargılanmalarını talep etmek; mesleğimizi ve halkın haber alma hakkını savunmak için yine sokaklara çıkıyoruz. Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanışının 30. gününde, ‘bu dava nereye kadar giderse biz de peşindeyiz’ demek için, 30 adımlık yürüyüşe çağırıyoruz hepinizi.

26 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 14:00’te Tünel Meydanı’nda buluşup 30 adım atacağız. Hakikat asla hapsedilemez. Halkın haber alma hürriyeti asla engellenemez!