Gazetecilerden TBMM'ye çağrı



Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye’deki yeni internet yasası ile ilgili açıklamasında, TBMM'ye tasarıyı reddetmesi çağrısı yaparken AB yetkililerine de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Brüksel ziyareti sırasında internet yasa tasarısında değişikliğe gidilmesi konusunda baskı yapmaları talebinde bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Başkanı Christian Mihr, hazırlanan yasa tasarısının "Türk makamlarına hukuk devleti ilkelerine dayanan kontroller olmaksızın tabu kabul edilen veya siyasilerle ilgili kritik açıklamalar nedeniyle istenen internet sayfasını kapama imkânı" tanıdığını vurguladı.

Türk hükümetinin geçen yazdan bu yana protesto gösterilerini baskı altına alıcı bir tutum sergilediğini belirten Mihr, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü siyasete yönelik eleştirileri basın ve düşünce özgürlüğüne daha fazla sınırlama getirerek sonlandıramayacağının farkına varması gerektiğini söyledi.

'Bir sansür dalgasına neden olabilir'

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı şu anda mahkeme kararına ihtiyaç duymaksızın "müstehcen" içerikli sayfalara erişimi engelleyebiliyor. AKP'nin yasa tasarısı ise bunu nefret söylemi, özel hayatın gizliliği ve çocukların zararlı içeriğe erişimi konularında da genişletilmesini amaçlıyor.

Türkiye'de internet sayfalarına erişimin engellenmesinin köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayan uzmanlar, mahkeme kararına ihtiyaç duymaksızın uygulanacak bu yeni kriterlerin dev bir sansür dalgasına neden olabileceği uyarısını yapıyor.

Uzmanlar ayrıca yeni tasarının Zaytung ve Ekşi Sözlük gibi eleştirel internet sitelerini kapatmak için de kullanılabileceğini vurguluyor.